Los fans han estado esperando con impaciencia la próxima entrega de la serie de Netflix después de que la temporada 4 parte 1 aterrizara en Netflix el mes pasado y enganchara a los fans con un emocionante misterio de asesinato.

El tráiler de la segunda parte de la cuarta temporada nos ofrece un primer vistazo a Joe (Penn Badgley) y Rhys (Ed Speleers) en acción. "No puedes decirme quién soy", le dice a Rhys. "No soy un psicópata a sangre fría". Las imágenes también muestran a Lady Phoebe (Tilly Keeper) y Nadia (Amy-Leigh Hickman) en peligro, mientras que Love Quinn (Victoria Pedretti) - la ex esposa muerta de Joe - es vista leyendo las memorias de Rhys en la icónica jaula de cristal de Joe.

Mientras que algunos se han apresurado a especular que la aparición de Love debe ser una alucinación, otros fans se han preguntado si ella podría no estar muerta en absoluto y de alguna manera involucrada en los asesinatos de la temporada 4 ...

Sin más dilación, sigue leyendo para saber todo lo que necesitas saber.

'You' Temporada 4 Parte 2: hora de estreno

La temporada 4, parte 2, de You se estrenará el jueves 9 de marzo de 2023 a las 9.00 h. Será exactamente un mes después del estreno de la primera parte de la temporada 4 de You y constará de otros cinco episodios. Si aún no has visto la primera parte, te advertimos de que habrá spoilers.

Como la primera parte nos dejó con el cliffhanger de que Joe ahora conoce la verdadera identidad del asesino, la verdadera pregunta de cara a la segunda parte es ¿cómo utilizará nuestro protagonista esta información? ¿Conseguirá el conocido asesino en serie londinense acabar con Joe y revelar a todos su verdadera identidad?

Sabemos que parece haber un fotógrafo paparazzi que podría estar descubriendo la verdadera identidad de Joe en segundo plano, pero ¿se explorará esto más a fondo en los cinco episodios restantes? Hasta ahora, Joe se las ha arreglado para volar relativamente bajo el radar de la sospecha, pero en el último par de episodios de la primera parte, el grupo de amigos sospechaba cada vez más de él.

Con Rhys Montrose (Ed Speleers) avanzando en su nueva carrera política y la relación de Joe y Kate (Charlotte Ritchie) complicándose aún más, sólo podemos esperar y ver lo que nos depara el resto de la cuarta temporada.