En una época sobrecargada de estrenos de televisión, que incluyen cine, series, documentales, concursos y hasta formatos novedosos... las plataformas nos permiten el lujo de escoger solo aquello queremos ver. El estado de ánimo y el tiempo disponible influyen en esa decisión, pero también el género, la originalidad de la propuesta y, en ocasiones, hasta la procedencia del estreno. Por eso, cada vez es más habitual dar oportunidades a ficciones que, a priori, probablemente ni se hubiesen emitido en cadenas generalistas. Netflix es uno de los proveedores de streaming que más apuesta por las producciones nacionales de países donde tiene sede, así que no es de extrañar que en su Top 10 se cuelen propuestas como Sinfonía en azul.

Esta serie, de 9 capítulos, nos invita a conocer una isla preciosa del Mediterráneo, donde las emociones están a flor de piel y eso acaba traspasando la pantalla. Aunque a nivel crítico Sinfonía en azul tenga muchas carencias, su sensibilidad conquistó al público griego en su estreno en octubre de 2022 y parece que esa es la misma trayectoria que está siguiendo en su paso por Netflix España.

Sinfonía en azul: reparto del éxito griego en Netflix

Orestis es un músico que también se atreve con la gestión de eventos musicales. En un momento de su vida le llega una oferta muy jugosa para organizar un festival de música en una preciosa isla. La oportunidad es única, tanto por el reto profesional como por la riqueza personal de vivir una experiencia así en un entorno paradisíaco. Así que, a petición de Fanis, candidato a la alcaldía de la localidad, Orestis acude a la isla donde vivirá una auténtica revolución.

Recién llegado a su hogar por unas semanas, como ocurriría en cualquier pueblo, Orestis acaba siendo objeto de análisis de los lugareños. La cara nueva suscita interés pero, desde el primer momento, la implicación del músico con el proyecto también le hace impregnarse de la forma de vida y las historias de los vecinos. Entre ellos, hay una joven que comienza a suspirar por él, nada menos que Klelia, la hija de Fanis.

La diferencia de edad, a priori, podría suponer un problema, pero lo cierto es que otros asuntos más importantes acabarán empañando esta historia de amor. Pero esta no será la única preocupación de Orestis, pues también se verá envuelto en los problemas de los residentes en la isla. En el último momento, con una tensión latente en todo el pueblo, este hombre tendrá que encontrar la manera para reconectar con todos ellos, aclarar las cosas con Klelia y, al menos, tratar de cerrar el festival reconciliándose con los que habían llegado a ser sus amigos.

Esta ficción griega, que roza la telenovela, conmueve a los espectadores, en buena medida, por la labor de sus intérpretes. Lideran el reparto Christoforos Papakaliatis como Orestis, Emmanouil y Klelia Andriolatou en el papel de Klelia, acompañados por Cháris Alexíou, Maria Kavogianni, Antinoos Albanis, Dimitris Kitsos y Yannis Tsortekis.