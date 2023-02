Aunque no es un género al uso, las ficciones basadas en hechos reales son lo suficientemente conocidas como para constituir un tipo de películas y series que generan interés. La curiosidad humana que nos lleva a querer descubrir historias auténticas en toda su profundidad, por inverosímiles que nos puedan parecer, es siempre un aliciente para lanzarnos a verlas. Netflix, que siempre está a la caza de relatos merecedores de saltar al audiovisual, del mismo modo que recurre a la literatura o a los guiones originales, también extrae de la realidad muchos de sus estrenos, como ya ocurrió con El ángel de la muerte, Perro perdido o Las nadadoras y así es como ha decidido arrancar este mes de febrero, con la película Espíritu libre.

Desde el viernes 3 de febrero la casa del Tudum nos invita a navegar por todos los mares de la Tierra en una aventura tan increíble que parece de ciencia ficción, pero no lo es. Una tenaz adolescente australiana se enfrenta a sus miedos para hacer realidad su gran sueño: ser la persona más joven en circunnavegar el mundo en solitario.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Espíritu libre: sinopsis y reparto de la película basada en hechos reales de Netflix

Jessica Watson (Teagan Croft) persigue su sueño de convertirse en la persona más joven en navegar sola alrededor del mundo, pero mucha gente espera que no lo logre. Con el apoyo de Ben Bryant (Cliff Curtis), su mentor y entrenador de navegación, y de sus padres (interpretados por Josh Lawson y la ganadora del Óscar Anna Paquin, Flack), Jessica quiere lograr lo imposible y viajar en barco a través de algunos de los estrechos más peligrosos durante 210 días.



This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Get ready to sail around the world with Jessica Watson in Netflix Film TRUE SPIRIT, which hits Netflix on February 3. #TrueSpirit pic.twitter.com/aJ8VV6TUao — Netflix ANZ (@NetflixANZ) December 13, 2022

La cuestión es que la tarea que se ha propuesto no es fácil, pues deberá enfrentar sus miedos y atravesar algunos de los estrechos más peligrosos. Pero también es un condicionante el hecho de que el éxito del viaje no depende solo de sus habilidades en el mar, sino que también deberá afrontar retos personales muy fuertes para asumir por una adolescente. Lo más increíble de esta hazaña que a muchos les parecía una misión suicida, es que la historia ocurrió en la vida real, y no solo en la ficción.

Espíritu libre está dirigida por Sarah Spillane, escrita por Sarah Spillane, Rebecca Banner y Cathy Randall, y producida por Debra Martin Chase, Susan Cartsonis y Andrew Fraser. Bridget Webb, Vivien Turner, Stacy Clausen y Todd Lasance también coprotagonizan esta increíble historia real de perseverancia y superación humana que demuestra que alguien es tan grande como los sueños que se atreve a vivir.