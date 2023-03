El cine español está lleno de historias interesantes que, cada año, sus equipos consiguen estrenar para aportarnos nuevos puntos de vista sobre la vida. Desde lo más comercial a lo más "underground" o independiente, son muchas las propuestas que nos llevan al cine y que, incluso, son merecedoras de reconocimiento por parte de la crítica y en la temporada de premios. A este respecto, citas tan importantes como los Goya ponen en primera línea películas con una distribución no muy masiva pero valiosas por algún motivo. Ese es el caso de Suro, un thriller que encierra un drama rural con conflictos de pareja incluidos.

Rodada en el Alt Empordà en catalán, la película se basa en vivencias reales del director, Mikel Gurrea, que participó en 2010 en la recogida de corcho en el norte de Girona y cuya relación de pareja le llevó a plantearse interrogantes sobre cómo querían vivir, el punto de partida para crear a los protagonistas de Suro. Tras su exitoso paso por el Festival de San Sebastián, triunfar en los Premios Gaudí y sus dos nominaciones en los Goya (mejor actriz y dirección novel), es el momento de dar el salto de las salas al streaming. Por eso, os contamos todas las claves, su reparto y dónde podéis disfrutar del filme en España.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.





Suro: dónde ver la película con 2 nominaciones a los Goya 2023

Aunque finalmente se fue de vacío de la pasada gala de los Goya 2023, el equipo de Suro pudo enorgullecerse de sus 2 nominaciones, a Mejor actriz para Vicky Luengo y a Mejor dirección novel para Mikel Gurrea. Pero es que esta película no solo ha sido reconocida por la Academia de Cine. En los Premios Gaudí recogieron los galardones de Mejor Actriz (Vicky Luengo), Mejor Actor (Pol López) y Mejor Dirección Novel (Mikel Gurrea) y su presentación en el Festival de San Sebastián acumuló el Premio FIPRESCI y Premio Cine Vasco. Con estos méritos y tras su paso por salas, ahora recomendamos su visionado en streaming. Desde el viernes 24 de marzo, Suro se puede ver a través de Filmin.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Amores que se descorchan.



🪓 #Suro, el debut de @MikelGurreaDir protagonizado por unos inmensos @vickyluengo y Pol López, ya está en Filmin. pic.twitter.com/IT2DcIIcmL — Filmin (@Filmin) March 24, 2023

Suro: sinopsis y reparto de la película española

Helena e Iván se proponen construir una nueva vida en los bosques de alcornoques y trabajar en la recogida del corcho ("suro" en catalán), pero sus diferentes puntos de vista sobre cómo vivir en la tierra emergen, desafiando su futuro como pareja cuya fortaleza empieza a resquebrajarse.

La difícil tarea de encarnar a estos dos protagonistas corre a cargo de Vicky Luengo (Antidisturbios, Historias para no dormir, Reina Roja) y Pol López (Matar al padre, Cervantes contra Lope, Vergüenza), cuyo trabajo es fascinante para lidiar entre la relación de pareja y las inquietantes situaciones que experimentan sus personajes. Les acompañan intérpretes no profesionales como Ilyass El Ouahdani, Josep Maria Gómez, Vicente Botella, Nelson Caballero, Joan Carrillo, Roc Coll y Josep Estragués.

Pero el mérito de Suro no está solo en las interpretaciones. El guion del propio Gurea, junto a Francisco Kosterlitz ahonda en conflictos sociales de nuestro tiempo, tocando desde el trabajo y el género a temas raciales y de clase. Quizá una de las decisiones más inteligentes del equipo creativo haya sido integrar todos estos asuntos candentes de forma orgánica en la tensa relación de la joven pareja protagonista, permitiéndonos empatizar con sus dos puntos de vista de forma alterna. Y todo esto emplazado en una aparentemente tranquila finca de alcornoques. Casi rozando el western, con una ambientación tan oscura como el discurrir de la propia trama, permite al espectador incomodarse, hacerse preguntas y buscar entre las secuencias lo que ocultan las elipsis y también los silencios.