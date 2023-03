Aunque normalmente asociamos Filmin con el cine, desde los mejores clásicos hasta las joyas del cine independiente nacional e internacional, lo cierto es que esta plataforma de streaming de origen español también tiene cabida para un puñado de series buenas que descubrir. Desde sus primeras producciones originales, como son Doctor Portuondo o Autodefensa, hasta las incorporaciones a su catálogo como El rey de Varsovia, Sospechosas inesperadas o Guilt. Con el precedente de todos estos títulos tan variados en su haber, Filmin estrena el martes 14 de marzo, en exclusiva en España, la serie británica Marriage.

Stefan Golaszewski dirige y escribe este conmovedor drama formado por 4 episodios de 60 minutos en los que navega la historia de un matrimonio de 27 años con sus altibajos, miedos e inseguridades, pero también las complicidades que una relación íntima a largo plazo puede ofrecer.

Marriage: sinopsis y reparto de la serie de la BBC que estrena Filmin en España

La serie empieza con la pareja en un aeropuerto esperando su vuelo tras unas vacaciones en España. "No me puedo creer que nos estemos peleando por unas malditas patatas", alega Emma, lo cual desemboca en una disputa sobre si ella debería haber preguntado si en el bar tenían patatas asadas en lugar de fritas. "Si hubiera sido al revés, yo lo habría preguntado por ti", responde él. Y es que, en la cotidianidad de las relaciones longevas, las discusiones estúpidas pueden convertirse en el pan de cada día.

Para relatar esta historia hacía falta construir un matrimonio en la ficción con un poso interpretativo bastante potente y el equipo de casting acertó con la elección de Nicola Walker (The Split, Collateral) y Sean Bean (El señor de los anillos, Juego de tronos, Snowpiercer), a quienes acompañan en el reparto de Marriage Henry Lloyd-Hughes, Chantelle Alle, Jack Holden, James Bolam, Makir Ahmed, Ella Augustin, Kath Hughes y Shona McHugh.

Marriage va sobre cómo se vive una relación en pareja en la realidad, no en la ficción", comenta Golaszewski. "A veces la gente no sabe lo que siente; a veces creen que es una cosa y en realidad es otra. A menudo no saben qué decirse el uno al otro. Esta serie incide en pequeñas situaciones que retratan de forma fidedigna los dramas y tensiones que vivimos en nuestras relaciones. No solemos sufrir grandes tormentas, pero sí lloviznas que terminan calando".



Es la primera vez que Golaszewski se sumerge en un drama, ya que sus trabajos anteriores, Mum y Him & Her, eran eminentemente cómicos. "Me faltaba algo. Siento que la comedia pura es como el agua con gas: efervescente, pero desaparece al momento. Me interesaba un diálogo que profundizara en la verdad. La comedia impone límites al realismo y, para mí, la realidad es esencial. No obstante, mis guiones suelen tener un tono humorístico o irónico, ya que reflejan el mundo real, un lugar ridículo que carece de lógica. Solamente el amor y la conexión entre las personas aportan sentido a nuestra existencia".