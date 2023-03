La animación, durante años, ha parecido monopolizada por Disney, pero lo cierto es que se ha generado mucha industria fuera de la Casa del Ratón. Tanto es así que en otras plataformas se están poniendo las pilas con la producción propia de animación de calidad, llegando incluso a obtener nominaciones a los premios más cotizados del género. Hablamos de Netflix, que ha producido El monstruo marino o Klaus, largometrajes que optado a un Oscar apostando por estilos visuales parecidos a los popularizados por Disney. Pero es que la factoría del Tudum también se ha atrevido con otro tipo de producciones de aspecto bien distinto, como demuestran Pinocho, de Guillermo del Toro, Scrooge: Cuento de Navidad o Arcane. Pues bien, este 2023 Netflix ha anunciado el lanzamiento de una nueva ficción original, esta vez apostando por la animación cuadro por cuadro en La conserje Pokémon.

La conserje Pokémon: así es la nueva serie de animación de Netflix

La conserje Pokémon (Concierge Pokémon en la versión original) es la primera producción de Netflix en colaboración con The Pokémon Company, un ambicioso proyecto de stop-motion (animación cuadro por cuadro) con la aclamada producción de los estudios dwarf.

La historia amplía el universo de Pokémon y narra las aventuras de Haru, que trabaja en el «Pokémon Resort», y sus interacciones con los huéspedes del hotel y sus respectivos Pokémon. De hecho, en la imagen promocional de la nueva serie podemos ver a Haru, el personaje principal de la serie, acompañada por Psyduck, lo que nos permite hacernos una idea de cuál es el estilo de animación que podremos disfrutar en La conserje Pokémon. La ficción pretende ofrecer para todos los fanáticos de esta saga de videojuegos y series una experiencia visual y narrativa totalmente innovadora, tal como declaró Minyoung Kim, vicepresidenta de Contenido de Netflix en Asia, en el momento en que anunciaron esta nueva serie, coincidiendo con el Día de Pokémon.