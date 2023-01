El género de acción nos da títulos tan apasionantes para el entretenimiento en salas y desde casa que podríamos pensar que la oferta es demasiada pero, en realidad, nunca es suficiente. Este tipo de películas y series son tan interesantes y nos mantienen en tal tensión en butacas y sofás que probablemente nadie quiera renunciar a ellas. Es más, todos los años se suceden estrenos tanto en cine como en plataformas. De hecho, una de ellas se vuelca bastante en este género para sus lanzamientos, a veces incluso mezclados con otros. apuesta por la acción también en 2023 y nos prepara una serie trepidante: Citadel.

Nos aventuramos a decir que será dinámica y llena de efectos especiales por varios motivos. En primer lugar, junto a Brian Kirk, Anthony y Joe Russo se ponen detrás de las cámaras, estos hermanos que, como directores y/o guionistas, han formado parte de la saga Vengadores, Tyler Rake, Cherry o El agente invisible. Esto nos lleva a pensar que no habrá miedo a un buen espectáculo y a tomar algún que otro riesgo en pantalla. Además, la idea original es suya y de Patrick Moran. Por si fuera poco, Citadel va a explorar un universo de espías por lo que si confiamos en la inspiración de sagas como las de James Bond, Misión imposible o Jason Bourne, la acción está verdaderamente asegurada.

Citadel: argumento y fecha de estreno de la serie de Amazon Prime Video

Mason Kane, un agente principal dentro de la agencia de inteligencia rival de Citadel, Manticore, es encarcelado en un centro de detención de Citadel durante años. Cuando, por fin, consigue salir, es su hora de buscar venganza contra el hombre responsable de su captura. La misión es compleja pero está decidido a derribar Citadel de una vez por todas. En su camino se topará con la agente de Citadel Nadia Singh que, lejos de detenerle, acabará por echarle una mano en su tarea de resolver esta trama.

Pero esto no es todo, el proyecto, aunque va a tener esta versión americana de gran repercusión, también está orientado a la producción de una versión en India y otra en Italia, al estilo del estreno de la serie Criminal en Netflix.



Citadel está protagonizada por varios rostros televisivos que incluyen a Stanley Tucci (La Fortuna), Richard Madden (Juego de Tronos, Bodyguard) y Pryanka Chopra (Quantico). Pero en esta compleja trama de espionaje no están solos, pues completan el reparto Laëtitia Eïdo, Jordan Gubian, Sammy John Heaney, Ashleigh Cummings, Roland Møller, Nikki Amuka-Bird y Sara Martins.

Dado que el rodaje es reciente, aún queda por completar la fase de posproducción de Citadel pero nos podemos aventurar a imaginar cuándo decidirá Amazon Prime Video la fecha de estreno de la serie. Por el momento, si no hay complicaciones en el proyecto o reubicaciones de agenda con respecto a otros lanzamientos, veremos los episodios este 2023.