Las series de misterio siempre son un aliciente para el espectador ávido de historias de intrigas y sospechosos que, al estilo Agatha Christie, juegan a confundirnos hasta que destapan al verdadero culpable. Las pesquisas de un investigador nos guían por la trama y, a veces hasta combinada con la acción, nos atrapan como en el mejor cine negro. Con esa pretensión llegaba en 2020 la revisión más moderna de uno de los clásicos del género, Perry Mason, cuya aparición en el imaginario colectivo fue en las novelas policíacas de Erle Stanley Gardner para tener su primera adaptación televisiva entre 1957 y 1966. Cincuenta años más tarde, encarnado por Matthew Rhys (Girls, Cinco hermanos, The Americans), este abogado criminalista de Los Ángeles acaba siendo el detective más comprometido de la ciudad.

Tras una primera tanda dedicada por entero al caso Dodson, en plenos años 30, desde el 7 de marzo Perry Mason regresa a HBO Max en su temporada 2, dirigida por Fernando Coimbra, para afrontar una nueva investigación que le traerá de cabeza. Mucho más próximos al género del noir, los 8 nuevos episodios abordan un asesinato de un miembro de una poderosa familia petrolera.

Perry Mason: sinopsis y reparto de la temporada 2 en HBO Max

Meses después de que el caso Dodson llegara a su fin, Perry comienza una nueva profesión mientras Della mantiene a flote la compañía. Entre tanto, Paul acepta un trabajo cuestionable y Holcomb se asocia con un poderoso aliado. Cada uno va encontrando su camino pero la actividad de todos quedará paralizada cuando se sepa que el hijo de una poderosa familia petrolera es brutalmente asesinado.

Cuando el fiscal del distrito va a las afueras de la ciudad a identificar al sospechoso más evidente, Perry, Della y Paul se encuentran en el centro de un caso que descubrirá conspiraciones de gran alcance y los obligará a considerar lo que realmente significa ser culpable.

Matthew Rhys vuelve a ponerse al frente del reparto de esta serie acompañado por Juliet Rylance (American Gothic), Chris Chalk (Homeland, When They See Us), Shea Whigham (Narcos, Joker), Eric Lange, Justin Kirk, Diarra Kilpatrick, Katherine Waterston, Hope Davis, Fabrizio Guido, Peter Mendoza, Mark O'Brien, Paul Raci, Jen Tullock, Jon Chaffin, Onahoua Rodriguez, Jee Younf Han, Sean AStin, Tommy Dewey, Wallace Langham y Stephanie Hoston.