La carrera del tornado cómico que es Adam Sandler suscita opiniones encontradas. Por un lado, están sus fieles seguidores de toda la vida, que llevan con él desde los tiempos de Airheads. O están los que han probado sus delicias únicas a través de su extenso y costoso acuerdo con Netflix en los últimos años; o están los que simplemente no pueden soportar sus excentricidades infantiles y descartan sus películas de inmediato, a pesar del trabajo dramático y más adulto que ha cosechado elogios. Ligero y juvenil, sin duda, pero siempre ha tenido un público, y como Jim Carrey, Steve Martin y otros antes que él, su capacidad para liberar al público de preocupaciones de cualquier manera posible es lo que la gente ama.

'Criminales a la vista': crítica de la película

Netflix

Con Criminales a la vista, el último esfuerzo como parte de su multimillonario acuerdo con Netflix, donde también sale el español Enrique Arce, Sandler madura un poco su táctica habitual (tranquilos, todavía hay chistes de pedos y penes y risas tontas). Por supuesto, sigue siendo una comedia y tiene todos sus adornos, pero hay algo más adulto en ella, incluso por encima de su predecesora que, francamente, fue uno de sus esfuerzos más horrendos. Con la dirección de la siempre incomparable Aniston, cuyo ritmo cómico es el mejor aquí, los dos compensan la aturdidora horribilidad de la primera parte con una salida más fresca y divertida. ¿Cuándo se dice eso de las secuelas de comedias?

Tras haber resuelto el juego de quién es quién en la primera película de Netflix, los Spitz se han convertido en investigadores privados a tiempo completo. Una invitación a la boda de su viejo amigo Maharajah (Adeel Akthar) con su nuevo amor Claudette (Mélanie Laurent) en una isla privada con todos los gastos pagados les ayuda a liberarse de las tensiones domésticas sobre si renunciar o no al nuevo trabajo. Sin embargo, el Maharajá es secuestrado y se presenta un nuevo misterio. Y, con el agente Miller (Mark Strong) del SAS enviado rápidamente a la isla, se inicia la carrera para averiguar quién se lo ha llevado.

Netflix

Así pues, esta vez hay más misterio que asesinatos -lo que no significa que no haya ninguno- y, en lugar de repetir lo sucedido anteriormente, el equipo ha aumentado la faceta de agente secreto/acción del misterio hasta niveles sorprendentemente eficaces. De inmediato se respira un aire de disfrute y diversión en la película, alimentado por la notable química de Sandler y Aniston junto a un reparto ganador, mientras que la brillante dirección del director Jeremy Garelick mantiene las cosas ágiles y fluidas. De hecho, con apenas 90 minutos de duración, la película avanza a un ritmo enérgico que le permite no excederse en ningún momento. No todos los chistes caen bien y algunos personajes quedan relegados a un segundo plano en favor del dúo dinámico protagonista, pero para tratarse de una secuela el índice de aciertos es sorprendentemente alto. No está mal después de una primera película tan horrible.