Hemos perdido la cuenta de las veces que hemos hablado del factor nostálgico como uno de los más aprovechados de los últimos tiempos por el sector audiovisual. Es una realidad que, como espectadores, nos gusta echar la vista atrás, desde las películas y series de época hasta aquellos períodos que nos son más próximos en el tiempo y abarcamos con nuestra propia memoria. Entre esos períodos, fanáticos o no de los videojuegos, todos podemos visualizarnos jugando alguna vez al Tetris, el famoso juego basado en colocar bloques de colores. Pues bien, ahora podemos descubrir la historia detrás de su creación y la pelea por su propiedad en la película Tetris.

Dirigida por Jon S. Baird (Filth, El Gordo y el Flaco) y producida por Matthew Vaughn (Kick-Ass, Kingsman) Tetris nos permite ahondar en la historia completa de este videojuego, desde su lanzamiento y éxito a toda la batalla de derechos de autor que se gestó en torno al Tetris con una implicación no muy conocida en plena Guerra Fría. Te invitamos a descubrir este thriller basado en hechos reales que entroncan con la historia reciente del mundo contemporáneo.

Nothing can come between Henk Rogers and getting Tetris free from Soviet rule. Except maybe the KGB. pic.twitter.com/B9U6uCZNi7 — Apple TV+ (@AppleTVPlus) April 2, 2023

Tetris: sinopsis, reparto y dónde ver la película sobre el videojuego en plataformas

Desde el viernes 31 de marzo Apple TV+ nos invita a descubrir la historia detrás la popularización del Tetris. La película cuenta la increíble historia de cómo uno de los videojuegos más populares de la historia llegó a las manos de sus ávidos jugadores de todo el mundo. Al descubrir Tetris en 1988, Henk Rogers (Taron Egerton, Robin Hood, saga Kingsman) lo arriesga todo y viaja a la Unión Soviética donde une sus fuerzas con las del inventor Alexey Pajitnov (Nikita Efremov) para llevar el juego a las masas. Basada en una historia real, Tetris

eleva a la máxima potencia el thriller ambientado en la Guerra Fría, con villanos traicioneros, héroes improbables y una apasionante carrera a contrarreloj.

‘TETRIS’ starring Taron Egerton is now streaming on Apple TV+. pic.twitter.com/MV8iF1L9B6 — Film Updates (@FilmUpdates) March 31, 2023

Completan el reparto Oleg Shtefanko, Igor Grabuzov, Sofya Lebedeva, Anthony Boyle, Toby Jones, Roger Allam, Ben Miles y Togo Igawa.

Tetris: crítica del estreno de Apple TV+

La película de Apple TV juega con muchos géneros a la vez haciendo que una historia de videojuegos se meza entre un filme de espías aprovechando el contexto de la Guerra Fría y algunos puntos de comedia que resultan refrescantes y encajan con el ritmo frenético de Tetris. Para los fanáticos de este juego será una experiencia curiosa conocer la intrahistoria comercial que arrastra, ya que la película se apoya en esos hechos reales; y para quienes no son grandes adeptos del reto de los bloques de colores, resulta una historia solvente sobre los orígenes de un fenómeno mundial como resultó ser el Tetris.

La lástima es que la película ha resultado la oportunidad perdida del director Jon S. Baird de haber convertido los 117 minutos de la cinta en un desarrollo de la trama paralelo al del propio juego, con ese ritmo in crescendo que tanto caracterizó al Tetris y que hubiese supuesto el mejor de los homenajes.