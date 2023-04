Transatlántico: la historia real de dos héroes de la II Guerra Mundial triunfa en Netflix

Netflix nos confirma cada poco tiempo que no hay género que se le resista. Desde la acción de El agente nocturno a las tiernas historias familiares como la de Chupa, siempre tiene un lanzamiento preparado para conquistar a sus suscriptores. Entre su variada oferta, de un tiempo a esta parte se ha consolidado la producción de época. Episodios históricos mezclados con ficción son la base del éxito más que comprobado de este tipo de películas y series. Pues bien, desde el pasado viernes 7 de abril hay una miniserie alemana que atrapa en la plataforma: Transatlántico.

Esta ficción, de 7 episodios de entre 45 y 55 minutos, compendia la historia de la novela de Julie Orringer editada en 2019 bajo el título de The Flight Portfolio. El salto a la pantalla corre por cuenta de Daniel Hendler (División Palermo) y Anna Winger (Unothodox). Dirigida por Véronique Reymond, Stéphanie Chuat y Mia Maariel Meyer, Transatlántico nos ofrece un viaje al pasado, concretamente al comienzo de los años 40 del siglo XX, para descubrir la historia de dos estadounidenses dispuestos a arriesgar su propia seguridad para salvar vidas.

Transatlántico: sinopsis y reparto de la miniserie que triunfa en Netflix

Marsella, 1940‑1941. Transatlántico está inspirada en la historia real de Varian Fry, Mary Jayne Gold y el Comité de Rescate de Emergencia (ERC). Arriesgando su vida para ayudar a más de 2000 refugiados a escapar de Francia en medio de la ocupación nazi, entre ellos, muchos artistas de la lista de los más buscados, un grupo de jóvenes héroes internacionales y sus famosos protegidos ocupan una villa en los límites de la ciudad. Allí, ante la amenaza de peligro mortal, nacen colaboraciones impensadas e historias de amor apasionadas.

En el papel de Fry encontramos a Cory Michael Smith (Gotham, Olive Kitteridge) y como Gold a Gillian Jacobs (Girls). Completan el reparto algunos rostros ya conocidos en televisión por otros trabajos como Lucas Englander (The Witcher, Catalina la Grande), Ralph Amoussou (Missions, Marianne), Corey Stoll (House of Cards, Billions, West Side Story), Deleila Piasko, Amit Rahav, Grégory Montel, Moritz Bleibtreu, Morgane Ferru y Dominique Horwitz.

Transatlántico: la historia real de dos héroes de la II Guerra Mundial triunfa en Netflix

Tal como intentó reflejar la novela de Julie Orringer, Varian Fry, Mary Jayne Gold y el Comité de Rescate de Emergencia (ERC) realmente existieron. Él fue un periodista estadounidense cuyo primer contacto con el nazismo ocurrió en su corresponsalía en Berlín en 1935 para la revista The Living Age. Desde entonces fue muy crítico con el régimen nazi en sus publicaciones.

Por su parte, Mary Jayne Gold era una rica heredera de Chicago cuya formación en Italia le permitió entrar en una Europa que acabó conociendo bien, pues la recorría pilotando ella misma. En plena estancia en París, Francia cayó bajo el dominio alemán, por lo que acudió al puerto de Marsella, no ocupado aunque sí era considerado una zona colaboracionista bajo el régimen de Vichy. Allí conoció a la artista norteamericana Miriam Davenport y al reportero Varian Fry, quienes conocían a una amplia lista de refugiados perseguidos por la Gestapo, en su mayoría judíos.

Estos tres ciudadanos estadounidenses, con ayuda de algunos colaboradores, entre 1940 y 1941 posibilitaron vías de escape hacia España o el Norte de África, mayoritariamente, para miles de anónimos y personajes conocidos de la época como Hannah Arendt, André Breton, Marcel Duchamp, Wilhelm Herzog o Max Ophüls, entre otros.