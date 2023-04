El género de acción, tan apreciado tanto en los estrenos en salas como en plataformas, no para de ampliar títulos cada año. Las persecuciones a toda velocidad, las intrigas criminales y los héroes y heroínas de pistola, puñetazo y artes marciales son garantía de éxito. Netflix, que entiende a la perfección el gusto de sus suscriptores por este tipo de ficciones, nos regala un nuevo estreno el jueves 13 de abril, la miniserie Un hombre de Florida.

Creada por Donald Todd (This is Us, Sleepy Hollow), sus 8 capítulos han sido dirigidos por él mismo, junto a Miguel Arteta, Haifaa Al-Mansour, Julian Farino, Kevin Bray y Clark Gregg. En ella nos adentramos en un universo criminal lleno de complicaciones a través de la compleja misión de un expolicía que se ha visto obligado a reciclarse de la peor manera posible.

Un hombre de Florida: sinopsis y reparto de la serie de Netflix

Un expolicía caído en desgracia, sumido en deudas y fuertemente atormentado (Édgar Ramírez) se ve obligado a volver a Florida, su estado natal, por una misión que acabará siendo más compleja de lo que imaginaba. En un principio comienza a seguir el rastro de la novia fugitiva de un mafioso de Filadelfia. Pero lo que debería haber sido un trabajo rápido no tarda en convertirse en una frenética travesía de secretos familiares enterrados y un intento cada vez más inútil de hacer lo correcto en un lugar donde hay tanto que está mal. Solo queda verla hasta el final para comprobar si el protagonista consigue sobrevivir a esta odisea que deviene en una cacería mortal.

El papel clave de esta miniserie lo interpreta Édgar Ramírez (Los últimos días del crimen, El día del sí, Libertador). Este actor venezolano arrancó su carrera en ficciones de su país como la telenovela Cosita linda, pero poco después dio el salto a Hollywood por todo lo alto, entrando en la saga Bourne. Desde entonces no ha desaparecido nunca del género de acción, para el que encaja en la perfección gracias a sus interpretaciones recias y su físico de rasgos rudos. Todo su talento se pone al servicio de Mike Valentine, protagonista de Un hombre de Florida, que también cuenta con las actuaciones de Abbey Lee (Lovecraft Country), Anthony LaPaglia (C.S.I. Las Vegas, Sin rastro, Riviera), Otmara Marrero (StartUp), Lex Scott Davis (La primera purga: La noche de las bestias), Emory Cohen (La voz más alta), Clark Gregg (Agentes de S.H.I.E.L.D., saga Vengadores), Isaiah Johnson (Person of Interest), Paul Schneider (NOS4A2), Lauren Buglioli (F.B.I.) y Sibongile Mlambo (Perdidos en el espacio).