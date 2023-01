La lectura es una pasión para muchos por la posibilidad de viajar a otras realidades y hasta otras épocas que nos ofrece. Por ello, en ocasiones, este gusto por las letras también tiene su trascendencia en pantalla. Son tantos los ejemplos de novelas, ensayos y hasta cuentos que han sido traspasados al audiovisual que, en ocasiones, perdemos la cuenta. Pero cuando se trata de adaptaciones de libros españoles estamos especialmente atentos para comprobar cómo han dado el salto a imágenes nuestros personajes favoritos. Del mismo modo que estamos expectantes ante los próximos estrenos de Reina roja o Culpa mía en , el proveedor de streaming nos va abriendo apetito con la adquisición de títulos como La piel del tambor.

Esta película, basada en la novela del mismo título de Arturo Pérez-Reverte, nos ofrece una ventana a los años 90, concretamente al año 1995 en Ciudad del Vaticano. Allí descubriremos un relato que, en clave de thriller, nos adentra en la intrincada historia de un crimen que se relaciona de igual modo con lo esotérico, la creencia religiosa y la labor policial de investigación. Además, la banda sonora cuenta con la colaboración de Pastora Soler.

Gracias querida @tessydiez y @roquebanos por esta canción !!!! Y por invitarme a formar parte de este proyecto! #LaPieldeltambor pic.twitter.com/Zx5yhaU8Lz — Pastora Soler (@PastoraSoler) October 14, 2022

La piel del tambor: sinopsis y reparto de la película disponible en Amazon Prime Video

Un hacker informático irrumpe en el ordenador personal del Papa dejándole un mensaje en el que asegura que la Iglesia de Nuestra Señora de las Lágrimas mata para defenderse. Intrigado, el Santo Padre ordena que se investigue el asunto. Monseñor Spada (Paul Guilfoyle) asignará la misión a su mejor agente, el sacerdote Quart (Richard Armitage), poseedor de una larga experiencia en los asuntos oscuros de la Santa Sede. Entre tanto, en Sevilla, la aristócrata Macarena Bruner (Amaia Salamanca), una hermosa divorciada que es dueña de los derechos sobre el terreno donde se alza Nuestra Señora de las Lágrimas, escandaliza a la ciudad con sus amores inapropiados con un bailaor flamenco, mientras coquetea por Sevilla y hace parte principal de un grupo que se resiste a dejar demoler la Iglesia.

Además de los mencionados, completan el reparto Fionnula Flanagan, Paul Freeman, Alicia Borrachero, Joe Manjón, William Keen, Carlos Cuevas, Unax Ugalde, Jorge Sanz, Rodolfo Sancho, Peter Vives, Simón Andreu y Franco Nero, entre otros.

La piel del tambor: crítica de la adaptación de Pérez-Reverte

Siempre resulta difícil contentar a todos los lectores cuando se trata de adaptar una novela al cine. Pero el criterio creativo suele ir en la línea del respeto al clima y el carácter de los personajes establecido por el autor. En el caso de La piel del tambor hasta el propio autor, Arturo Pérez-Reverte, ha comentado sobre la versión cinematográfica de su obra. Precisamente con motivo de su estreno en Amazon Prime Video, el escritor se alegraba del éxito de la película en la plataforma, pese a que, de algún modo, expresaba que su novela había tomado un nuevo camino en ese filme. Reverte comentaba que La piel del tambor de Sergio Dow se distanciaba de su libro, aunque la esencia siguiera latente con estas palabras: "No es mi novela, o sea, pero sí es mi novela".

Me cuentan que ayer fue número dos en películas más vistas de Amazon, después de Top Gun-Maverick. Me alegro por el director, actores y productor, porque en los cines no le fue nada bien. A mí sí me gustó. No es mi novela, o sea, pero sí es mi novela. pic.twitter.com/KmOaSW9fzf — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) January 1, 2023

La cuestión es que hay algo de razón en sus palabras. El guion funciona, hay misterio y apetece descubrir de qué se trata, pero la trasferencia de la historia a la pantalla no es tan fiel como quisieran los fanáticos del libro y varios personajes están algo desaprovechados. Sin embargo, La piel del tambor satisfará la necesidad de intriga de los espectadores.