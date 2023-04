El thriller vuelve ser objeto de interés de Amazon Prime Video. Sus estrenos más jugosos del mes de abril incluyen una nueva serie de este género que hará las delicias de sus fanes. Desde el viernes 21 de abril está disponible en su catálogo Inseparables, visión moderna del clásico de David Cronenberg de 1988 protagonizado por Jeremy Irons.

En forma de miniserie de 6 episodios, este thriller psicológico Inseparables nos invita a descubrir la compleja historia de las gemelas Mantle que tienen una relación muy especial. Esa conexión propia de su condición de hermanos nacidos y criados a la vez les lleva a compartir todo, incluso lo más inimaginable.

Inseparables: reparto y sinopsis de la serie de Rachel Weisz en Prime Video

Inseparables es una miniserie protagonizada por Rachel Weisz (Viuda negra, La favorita) en el doble papel protagonista de Elliot y Beverly Mantle, gemelos que lo comparten todo: drogas, amantes y un deseo sin remordimientos de hacer lo que haga falta (incluso romper las barreras de la ética médica) en un esfuerzo por desafiar prácticas anticuadas y traer la salud de la mujer al primer plano. Los seis episodios se estrenan el 21 de abril en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios en el mundo.

Rachel Weisz también ejerce de productora ejecutiva de la miniserie, que está creada, escrita y producida por la escritora nominada al Emmy y dramaturga Alice Birch (Normal People, Succession, El prodigio). El reparto de la serie incluye a Britne Oldford (The Umbrella Academy, American Horror Story: Asylum) como Genevieve, Poppy Liu (Hacks, Better Call Saul) como Greta, Michael Chernus (Separación, Orange is the New Black) como Tom, Jennifer Ehle (La noche más oscura, Saint Maud) como Rebecca, y Emily Meade (The Deuce -Las crónicas de Times Square-, The Leftovers) como Susan.

El cineasta Sean Durkin (Martha Marcy May Marlene, The Nest, The Iron Claw) ha dirigido los dos primeros episodios y co-dirigido el último. Durkin también ejerce de productor ejecutivo. El equipo de dirección también incluye a Karyn Kusama (Jennifer’s Body, Girlfight), Karena Evans (P-Valley, Snowfall) y Lauren Wolkstein (A Friend of the Family, Y: El último hombre).

Inseparables está co-producida por Amazon Studios y Annapurna Television. La showrunner de la serie, Alice Birch, también participa como productora ejecutiva junto a Rachel Weisz para Astral Projection, Stacy O’Neil, Sue Naegle y Sean Durkin. Ali Krug es la productora ejecutiva de Annapurna Television. Erica Kay, Anne Carey y Polly Stokes también participan como productores ejecutivos. James G. Robinson, David Robinson y Barbara Wall son los productores ejecutivos de Morgan Creek.