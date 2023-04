Scream 6 llegará dentro de muy poco a SkyShowTime, lo que significa que si no tuviste la oportunidad de conocer al último Ghostface en persona, pronto puedes descubrir quién está bajo la máscara desde la comodidad de tu casa.

Dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett y escrita por James Vanderbilt y Guy Busick-continúa la historia de Scream 5, siguiendo a un nuevo elenco de personajes liderados por las estrellas Jenna Ortega y Melissa Barrera, que interpretan a las hermanas Tara y Sam en una de las mejores películas de terror. Tara intenta llevar una vida normal como estudiante universitaria en Nueva York, mientras que Sam ha seguido el camino de Sidney Prescott y está preparada para cualquier ataque de Ghostface. Sus amigos Mindy (Jasmin-Savoy Brown) y Chad (Mason Gooding) están de vuelta, así como el personaje heredado Gale Weathers, alias Courteney Cox.

Ghostface ha vuelto y va tras la hija de Billy Loomis, Sam. No vamos a estropear nada aquí, pero Scream 6 deja la puerta abierta para más películas. ¿Habrá Scream 7? Sigue leyendo para saber lo que sabemos.

¿Habrá 'Scream 7'?

Distribuidora

Por ahora, Scream 7 no ha sido confirmada oficialmente. Dicho esto, parece probable que la película se haga realidad, dado que Scream 6 fue un éxito de taquilla, con una recaudación mundial de más de 167 millones de dólares, superando con creces a Scream de 2022 (que se llevó a casa unos 138,8 millones de dólares).

En el estreno de Scream 6, el codirector Matt Bettinelli-Olpin (que dirigió junto a Tyler Gillett) dijo que "esperaba" que hubiera una Scream 7, aunque él no participara, lo que quizás indicaba que Paramount estaba explorando la posibilidad de un nuevo director. "Queremos ver películas de Scream, estemos involucrados o no, el resto de nuestras vidas", dijo Bettinelli-Olpin. Bettinelli-Olpin y Gillett, que dirigen la productora Radio Silence, también codirigieron Scream de 2022, también conocida como Scream 5.

Paramount

En una entrevista diferente con The Hollywood Reporter, Bettinelli-Olpin y Gillett también dijeron que esperaban que la estrella Neve Campbell pudiera regresar a la franquicia si hubiera una Scream 7. "Nunca renunciaríamos a ella. Nos encanta Neve y nos encanta Sidney. Así que nos encantaría poder hacer otra película con ella, y no vamos a renunciar", dijo Bettinelli-Olpin. Por si no lo sabías, Scream VI fue también la primera película de Scream que no contó con Neve Campbell, después de que la actriz no pudiera negociar su salario deseado para la película. En un comunicado hecho público el año pasado, Campbell dijo: "Sentí que la oferta que se me presentó no se correspondía con el valor que he aportado a la franquicia."