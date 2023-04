The Flash revela destellos de la madre de Barry Allen, pero aún quedan preguntas sobre cómo murió en la película de DC. En The Flash, Barry Allen (Ezra Miller) decide viajar al pasado para salvar la vida de su madre Nora Allen (Maribel Verdú), pero su misión altruista trae en cambio consecuencias devastadoras para su universo. Con el inesperado regreso del General Zod (Michael Shannon) y su ejército kriptoniano, depende de Barry salvar el mundo y deshacer la calamidad que ha causado.

The Flash es un gran acontecimiento para DC en el cine, con Miller interpretando dos versiones de Barry Allen y con el regreso de Michael Keaton como Batman. En el centro de The Flash está la determinación de Barry de salvar a su madre de su muerte en el pasado. Maribel Verdú tendrá un papel muy importante en la próxima película de DC.

Captura TV

Todo lo que los tráilers de 'The Flash' han revelado de Maribel Verdú

Los tráilers de The Flash aún no han aclarado exactamente cómo murió Nora Allen. El mayor detalle es que Barry y su padre Henry Allen (Ron Livingston) descubrieron a Nora moribunda en la cocina de su casa, y Henry le dijo a Barry que llamara al 911. Aunque esto mantiene una cierta dosis de misterio en torno a la muerte de Nora Allen, es obviamente un acontecimiento enormemente traumático para el joven Barry. El director Andy Muschietti ha hablado de los acontecimientos de The Flash como "aterradores", mientras que los elementos de viaje en el tiempo mostrados en el tráiler insinúan lo salvaje que podría ser la historia.

Ambos tráilers muestran al joven Barry corriendo fuera de su casa mientras su yo mayor, que viaja en el tiempo, le observa. Aunque probablemente se trate de una especie de flashback en el que Barry revive esa terrible noche en su mente, también habla del énfasis que The Flash está poniendo en el asesinato de Nora Allen como el acontecimiento que destrozó el mundo de Barry Allen. Al mismo tiempo, The Flash también podría estar creando una nueva versión de este evento en comparación con cómo se desarrolla en los cómics.

En los cómics, el asesinato de Nora Allen lleva a Henry Allen a ser encarcelado injustamente por su asesinato, y esto se convirtió en una piedra angular de la historia de la serie de televisión The Flash en el Arrowverse. Esto también se traslada a la Liga de la Justicia de Zack Snyder, con Henry Allen (interpretado por Billy Crudup en la película) en prisión tras ser condenado injustamente por matar a Nora. A pesar de las súplicas de su padre para que Barry siga adelante con su vida, el joven velocista Barry intenta ayudar a su padre desde fuera, cursando una carrera de justicia criminal con la esperanza de exonerarlo y consiguiendo un trabajo en un laboratorio criminalístico de Central City.