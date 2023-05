Cuando se estrenó Los Bridgerton hubo una revolución en Netflix. La serie no solo arrastró hasta la plataforma a los fanáticos de las ficciones de Shondaland, productora de Shonda Rhimes (Anatomía de Grey, Scandal). Los enamorados de la ficción de época y los relatos de pasiones e intrigas familiares también cayeron en las redes de esta adaptación de los libros de Julia Quinn. Dos temporadas más tarde (y con la tercera en camino), Netflix anunció que comenzaba la producción de una esperada precuela que completaría aún más el imaginario de Los Bridgerton: La reina Carlota: una historia de Los Bridgerton.

Ahora, algo más de un año más tarde, el spin-off es una realidad y estamos a punto de descubrir el pasado de la reina Carlota (India Amarteifio, Line of Duty, The Tunnel, Sex Education), su amor con Jorge de Inglaterra (Corey Mylchreest), su dificultad para asumir el reinado del país y su íntima amistad con Lady Danbury (Arsema Thomas). Os contamos desde cuándo es posible ver La reina Carlota en Netflix.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La reina Carlota: hora de estreno del spin-off de 'Los Bridgerton' en Netflix

Las expectativas de La reina Carlota son muy altas. Tras dos temporadas de Los Bridgerton ya devoradas en Netflix, la oportunidad de hacer un viaje en el tiempo hacia el pasado de algunos de nuestros personajes más queridos es una auténtica aventura. Por ello, damos por hecho que miles de fanáticos de la serie principal también lo serán de su precuela. De modo que, los más madrugadores se alegrarán al saber que, si quieren, podrán ver la primera temporada completa de La reina Carlota: una historia de Los Bridgerton, el jueves 4 de mayo desde las 9.00 am en Netflix.