Con el 2023 más que avanzado, las plataformas continúan ampliando su oferta con un buen listado de estrenos jugosos para hacer de este mes de mayo uno de los más interesantes para disfrutar de contenidos en streaming. apuesta una vez más por las mejores películas, series y documentales para todos los miembros de la familia, de tal modo que contenten a los actuales suscriptores y animen a algunos nuevos a unirse. Así que recopilamos los estrenos de series y películas en mayo de 2023.

Dos películas lideran los lanzamientos de largometrajes, y las dos son de ciencia ficción. La primera, Cráter, nos invita a descubrir el espacio, y la segunda, Ant-Man y la Avispa: Quantumania, nos llevará junto a los héroes de Marvel más diminutos a recorrer los rincones más escondidos del mundo cuántico. En lo que a series respecta, la saga Star Wars es la principal protagonista, pues coinciden en este mes los estrenos de la segunda temporada de Star Wars: Visions y la primera de Star Wars: Aventuras de Jóvenes Jedi. Sin embargo, también habrá hueco para recorrer un pedacito de la Historia reciente del mundo a través de Una pequeña luz: protegiendo a Ana Frank, la serie que descubre la ayuda de la secretaria de Otto Frank a esta familia durante la persecución nazi a los judíos en Europa.



Estrenos de películas de Disney Plus+ en mayo de 2023

Cráter. Un viaje inolvidable - (12 de mayo)



Caleb es un hombre criado en una colonia minera lunar que está apunto de que lo trasladen para siempre a un idílico planeta lejano tras la muerte de su padre. Pero antes de irse, para cumplir el último deseo de su progenitor, él, sus tres mejores amigos y una recién llegada de la Tierra roban un rover para una última aventura en la que pretenden explorar un misterioso cráter.

Ant-Man y la Avispa: Quantumania - (17 de mayo)

Los superhéroes Scott Lang y Hope Van Dyne regresan para continuar sus aventuras como Ant-Man y la Avispa. Juntos, con los padres de Hope, Hank Pym y Janet Van Dyne, y la hija de Scott, Cassie Lang, la familia se encuentra explorando Quantumanía, interactuando con extrañas criaturas y embarcándose en una aventura increíble.

Estrenos de series de Disney Plus+ en mayo de 2023

Una pequeña luz: protegiendo a Ana Frank - (2 de mayo)

Esta serie original de National Geographic, marca perteneciente a la factoría Disney, pretende resaltar una parte menos popular de la compleja y dura historia de los Frank, la familia judía cuya trayectoria en pleno ascenso nazi se hizo popular tras hallarse el conocidísimo Diario de Ana Frank. Una pequeña luz: protegiendo a Ana Frank nos invita a conocer en profundidad la labor de Miep Gies, la mujer holandesa que escondió a los Frank durante dos años en plena Segunda Guerra Mundial.

Star Wars: Visions (Temporada 2) - (4 de mayo)

Esta antología de cortos de animación vuelve a rendir homenaje a los mitos de Star Wars vistos con los ojos de distintas culturas del mundo. La segunda temporada incluye un corto español doblado, tanto en nuestro idioma como en versión original (inglés) por Luis Tosar y Úrsula Corberó.

Star Wars: Aventuras de Jóvenes Jedi (Temporada 1) - (4 de mayo)

Kai, Lys y Nubs aprenden a dominar la Fuerza con el maestro Yoda en el planeta Tenoo y, desde entonces, recorren la galaxia con la increíble Nash y RJ en el Halcón de Fuego Carmesí.

Muppets Mayhem: Confusión Eléctrica (Temporada 1) - (10 de mayo)

Spidey and his amazing friends (Temporada 2) - (18 de mayo)

Ni de aquí, ni de China (Temporada 1) - (24 de mayo)

Entrelazados (Temporada 2) - (24 de mayo)

En 2021 conocimos las historias de varios personajes unidos por la música y por un brazalete mágico. Allegra seguirá viviendo nuevas aventuras con sus compañeros de la compañía de teatro Eleven O'Clock.

Chip y Chop: Vida en el parque (Temporada 2) - (24 de mayo)

Chibiverse (Temporada 1) - (31 de mayo)





Documentales y especiales de Disney Plus+ en mayo de 2023

Ed Sheeran: la suma de todo - (3 de mayo)

Docuserie de cuatro episodios en que la estrella Ed Sheeran nos abre las puertas de su vida con una sinceridad absoluta, desde que alcanzó el éxito, su manera de componer o su parón en la música hasta su faceta familiar.

Entrelazados Live! - (5 de mayo)

Vive la experiencia Disney Entrelazados Live!, que incluye las canciones originales 'Dónde voy' y 'Convénceme', versiones de canciones de los 90 como 'Keep Living Without Your Love', una selección de canciones del musical Freaky Friday: A New Musical y éxitos actuales, como 'Tacones rojos' y 'Vivir así'.

Los secretos de los Océanos (Temporada 5) - (24 de mayo)

La saga 'Los secretos' de National Geographic amplía sus entregas con esta inmersión en los océanos del mundo en busca del ecosistema más apasionante de nuestro planeta.

Wild Life - (26 de mayo)

