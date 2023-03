Con el 2023 más que avanzado, las plataformas se ponen las pilas con un buen listado de estrenos jugosos que nos hagan más atractivo el ocio en casa y, en febrero, no no podía ser de otro modo. , que no para de ampliar su catálogo con contenidos de lo más variados, vuelve a revalidar su apuesta por el cine, las series y los documentales y especiales preparados para toda la familia. El objetivo, una vez más, es atrapar ante las pantallas de televisores y dispositivos a todos sus suscriptores y tentar a algún espectador nuevo. Así que recopilamos los estrenos de series y películas en marzo de 2023.

Entre los lanzamientos más destacados esta la esperada incorporación del último estreno de Star Wars, la temporada 3 de The Mandalorian. Por su fuera poco, podremos reencontrarnos con Keira Knightley vestida de otra época (como más nos gusta) en la película basada en hechos reales El estrangulador de Boston. Pero este mes será especialmente potente en lo que a series se refiere, puesto que se rescatan títulos ya vistos en Estados Unidos tan jugosos como Snowfall o El parentesco, por no hablar de las series originales como El grito de las mariposas, Abuelo y exconvicto y Fleishman está en apuros.



Estrenos de películas de Disney Plus+ en marzo de 2023

Mensaka - (3 de marzo)



JFK: Caso Abierto - (3 de marzo)

Spider-Man 3 - (10 de marzo)

Puedes hacerlo Chang - (10 de marzo)

El estrangulador de Boston - (17 de marzo)



Disfruta de este thriller sobre las periodistas pioneras que destaparon la historia de los asesinatos del famoso estrangulador de Boston: Loretta McLaughlin (Keira Nightley), reportera del periódico Record-American, y su compañera y confidente Jean Cole (Carrie Coon). Mientras el asesino va sumando víctimas, la pareja investiga, arriesgando su propia vida para descubrir la verdad.

Estrenos de series de Disney Plus+ en marzo de 2023

Star Wars: The Mandalorian (Temporada 3) - (1 de marzo)



Continúan las aventuras del mandaloriano interpretado por Pedro Pascal (The Last of Us) con la nueva temporada del universo de Star Wars. Por si fuera poco, además, Jon Favreau confirmó en la presentación de la tercera tanda que ya estaban escritos los guiones de una cuarta entrega.

Colegio Abbott (Temporada 2) - (1 de marzo)

Bob's Burgers (Temporada 13) - (1 de marzo)

Virgen, la serie - (1 de marzo)

Serie adolescente de misterio que nos trae desde Indonesia la historia de una chica popular de instituto que muere en extrañas circunstancias tras la fiesta de su 17 cumpleaños. Una compañera de clase reúne a su grupo de amigas para montar una investigación para conseguir que la acepten en la universidad de sus sueños. Las pesquisas destapan la verdad tras la fachada de perfección de las chicas en la escuela y las sumerge en los peligrosos mundos de los depredadores de internet que buscan jóvenes vírgenes.

Snowfall (Temporada 5) - (1 de marzo)

El grito de las mariposas - (8 de marzo)

Esta serie repasa los acontecimientos que condujeron al brutal asesinato de la activista dominicana Minerva Mirabal y sus dos hermanas activistas por orden del dictador Leónidas Trujillo. Durante un régimen despiadado que ejercía un control férreo sobre el país, este crimen atroz marcaría la lucha y la concienciación sobre la violencia contra las mujeres.

Abuelo y exconvicto - (10 de marzo)

Kerry Washington es una terapeuta especialista en solucionar problemas de pareja intenta ordenar su propia vida y lidiar con su padre recién salido de prisión.

Fleishman está en apuros - (15 de marzo)

El recién divorciado Toby Fleishman (Jesse Eisenberg), de 41 años, se sumerge en el agitado mundo de las citas a través de apps con un éxito que jamás había experimentado en las citas que tenía de joven. Sin embargo, su exmujer desaparece dejándole con los niños y sin una pista sobre dónde está o cuándo tiene pensado regresar.

Parentesco - (29 de marzo)

Cuando Dana, una joven negra que aspira a ser escritora, se muda a su nueva casa, se ve violentamente arrastrada hacia atrás y delante en el tiempo y aparece en una plantación del siglo XIX. Descubrirá secretos que jamás supo que corrían por sus venas.

Documentales y especiales de Disney Plus+ en marzo de 2023

Crímenes salvajes (Temporada 2) - (1 de marzo)

Docuserie que sigue a un grupo de agentes especiales responsables de investigar los crímenes que ocurren en el sistema de parques nacionales.

Evil Genius (Temporada 1) - (1 de marzo)

Docuserie policíaca sobre cosas que funcional para el mal: los entresijos y los procesos de todo lo que maquina en contra de la ley. Incluye las maravillas modernas del mercado negro, el tráfico de drogas, las bandas y todo tipo de crímenes y vicios.

