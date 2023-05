En lo que se refiere a relatos de la Segunda Guerra Mundial, por más que pensemos que lo hemos visto casi todo, siempre surgen nuevas ficciones que nos revelan episodios nuevos y ángulos de historias de sobra conocidas que no llegaron a ser tan populares, hasta ahora. Eso es lo que hemos podido comprobar en estrenos como Guerreras (COSMO), Narvik (Netflix), El arma del engaño (HBO Max), Atlantic Crossing (Movistar+) y, desde el 1 de mayo, en , también en .



Precisamente, esta serie original de National Geographic, marca perteneciente a la factoría Disney, pretende resaltar una parte menos popular de la compleja y dura historia de los Frank, la familia judía cuya trayectoria en pleno ascenso nazi se hizo popular tras hallarse el conocidísimo Diario de Ana Frank. Una pequeña luz: protegiendo a Ana Frank nos invita a conocer en profundidad la labor de Miep Gies, la mujer holandesa que escondió a los Frank durante dos años en plena Segunda Guerra Mundial.

Una pequeña luz: protegiendo a Ana Frank: así es la serie de Disney+ sobre la mujer que ayudó a los Frank

Esta no es la primera ficción que expone la historia de los Frank desde una nueva perspectiva, pues pudimos ahondar en ella a través del relato de Hannah Goslar, la mejor amiga de la famosa víctima del Holocausto, en la película de Netflix Mi gran amiga Ana Frank. Sin embargo, Una pequeña luz: protegiendo a Ana Frank tiene en común con ella la aportación de un nuevo enfoque. Basada en hechos reales, la serie creada por Joan Rater y Tony Phelan narra la historia de Miep Gies, la alegre y joven secretaria de Otto Frank. Con la ayuda de la resistencia holandesa, Miep y su marido protegieron a los Frank durante casi dos años, pero también a muchos otros, de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Lo meritorio es que, entre tanto, mantuvo su trabajo y su matrimonio, asumiendo más responsabilidades de las que nadie podría imaginar.

Aunque millones de personas están familiarizadas con el relato del Diario de Ana Frank y cómo vivió su familia en la llamada "Casa de atrás", es el momento de descubrir cómo una secretaria normal y corriente demostró un coraje extraordinario durante uno de los momentos más tristes de la Historia. Esto es lo que ocurrió al otro lado de la estantería.

Una pequeña luz: protegiendo a Ana Frank reúne a un elenco formado por Bel Powley, Joe Cole, Amira Casar, Billie Boullet y Ashley Brooke, aunque la participación más sonada de este reparto sea la de Liev Schreiber (CSI Las Vegas, Ray Donovan), que se mimetiza de forma impresionante como Otto Frank.