TVE sigue en la búsqueda del éxito y la ficción, que tan buenos resultados le está dando últimamente, es su mayor apuesta. Tras la revolución generada por La Promesa, el inicio de la producción de Tea Rooms: mujeres obreras, el novedoso lanzamiento de 4 estrellas en el access prime time y sus estrenos en la franja estelar de la noche, como el de Los pacientes del doctor García, la televisión pública vuelve a la carga con una nueva serie, esta vez de época. Coproducida por RTVE junto a Onza (El Ministerio del tiempo, Parot) y la productora andaluza Emociona Media, comienza el rodaje de Operación Barrio Inglés, nuevo drama de intriga de La 1.



Espías, nazis, británicos y una arriesgada historia de amor ambientada en Huelva en 1940, una ciudad donde se reproducen, a escala más reducida, los conflictos de la Segunda Guerra Mundial son los ingredientes de esta nueva serie creada por Gonzalo Crespo Gil, Pilar Crespo, Virginia Yagüe, Pablo Tobías, Manuel Ríos San Martín, Victoria Dal Vera, Tatiana Rodríguez y José Ortuño, a partir de una idea original de Alejandro Torres. Las grabaciones, iniciadas a primeros de mayo, se prolongarán hasta el mes de agosto en diferentes localizaciones de Huelva, Sevilla y Jerez de la Frontera.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

🎬 ¡RTVE prepara 'Operación Barrio Inglés', una nueva serie para las noches de @La1_tve!



Espías, nazis, británicos y una arriesgada historia de amor ambientada en Huelva en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial.https://t.co/5lQ3jQ5GDB — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) May 4, 2023

Operación Barrio Inglés: sinopsis y reparto de la nueva serie de época de TVE

La II Guerra Mundial acaba de estallar. Aunque España es neutral, Huelva es un enclave estratégico para controlar los barcos de ambos bandos que atraviesan el estrecho. Además, cuenta con una importante colonia británica. Por ello, los alemanes envían miembros del Servicio Secreto para controlar lo que ocurre en la ciudad, sobre todo en las minas de la provincia de Huelva, propiedad de los ingleses, y que proveen a Gran Bretaña de mineral para armas y artillería.



De este modo, Huelva se convierte en la Casablanca española, un verdadero nido de espías de uno y otro bando, entre los que se ve obligada a moverse la joven Lucía. Acaba de cumplir 25 años y ha sido contratada por una compañía minera inglesa para trabajar en sus oficinas como secretaria.

Allí conoce al gerente de la compañía, Peter, un atractivo inglés con un oscuro pasado que arrastra a Lucía a una aventura en la que se verá obligada a tomar partido. Cuando estás en mitad de la guerra, ser neutral no es una opción.

JulioVergne

Aria Bedmar, conocida por los espectadores de La 1 por su papel de Camino en Acacias 38; Peter Vives (Velvet) y Rubén Cortada (Olmos y Robles), que se reencuentran tras su participación en El tiempo entre costuras, darán vida a los principales protagonistas. Completan el reparto nacional e internacional de la ficción, Paco Tous, Juan Gea, Bea Arjona, María Morales, Chiqui, Fernández, Kimberley Tell, Aida Ballman, Silvia Hanneman, Yan Tual, Sue Flack, Marco Cáceres, Almagro San Miguel, Ángela Chica, Clara Navarro, Fran Cantos, Stefan Weinert, Kevin Brand, Frank Feysy Craig Stevenson, entre otros.

Operación Barrio Inglés tendrá como escenarios el antiguo muelle de la compañía minera inglesa y la zona del Río Tinto y sus minas a cielo abierto, así como el barrio Bellavista, el puerto de Punta Umbría y la playa de Mazagón en Huelva. En Sevilla, entre otras localizaciones se rodará en el Palacio de Monsalves, y en otras zonas de la ciudad y de la provincia, y también en distintos puntos de Jerez de la Frontera.