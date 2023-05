Dentro de la literatura mundial hay tantas publicaciones interesantes que, en ocasiones, nos olvidamos de algunos géneros que, sin embargo, tiene millones de adeptos. Entre ellos está el mundo de la historieta, el cómic, y en el caso del ámbito japonés, el manga. Pues si hay uno que es especialmente conocido ese es, sin duda, One Piece. Precisamente, este último título tiene una peculiaridad añadida, ya que ha sido adaptado (también con mucho seguimiento) al audiovisual en lo que popularmente se conoce como anime.

Pues bien, todos los fanáticos de One Piece, que aún siguen pendientes del estreno de nuevos episodios de la serie de animación, tendrán en este 2023 un nuevo motivo para amar su ficción favorita. Netflix ha confirmado que en los próximos meses permitirá a sus suscriptores poner cara a los protagonistas del manga en una novedosa serie en acción real.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.





One Piece: así es la adaptación de Netflix en acción real del manga más famoso

A través del mismísimo creador de One Piece, Eiichiro Oda, Netflix quiso compartir una carta en la que el conocido como Oda-Sensei avanzaba que el equipo está cuidando mucho la serie y que "el proyecto se encuentra ya "¡en el proceso final! ¡Ahora mismo! De terminar los 8 episodios".

Eso implica que ya queda poco para disfrutar de la adaptación en acción real en Netflix. En la nueva versión en live action de One Piece nos adentraremos en una aventura en alta mar, legendaria como ninguna otra. En ella Monkey D. Luffy es un joven aventurero que siempre ha ansiado la libertad, así que abandona su pueblo para emprender un peligroso viaje en busca del mítico tesoro del que hablan las leyendas, One Piece, y convertirse en el Rey de los Piratas. Si desea conseguirlo, tendrá que reunir a la mejor tripulación y hacerse con un barco para escudriñar cada rincón de los vastos océanos, ser más veloz que los Marines y burlar a peligrosísimos rivales sin parar.

Protagonizada por Iñaki Godoy (¿Quién mató a Sara?) como Monkey D. Luffy, Mackenyu caracterizado como Roronoa Zoro, Emily Rudd (The Romanoffs, Hunters) en la piel de Nami, Jacob Romero Gibson (Anatomía de Grey) como Usopp y Taz Skylar (Agatha Raisin) intepretando a Sanji, One Piece es una aventura pirata de acción real creada en colaboración con Shueisha y producida por Tomorrow Studios y Netflix. Matt Owens y Steven Maeda son los guionistas, productores ejecutivos y creadores. Eiichiro Oda, Marty Adelstein y Becky Clements también ejercen de productores ejecutivos. Completan el reparto Vincent Regan, Ilia Isorelýs Paulino, Morgan Davies, Aidan Scott, Langley Kirkwood, Jeff Ward, Celeste Loots, Alexander Maniatis, McKinley Belcher III, Craig Fairbrass, Steven Ward, Chioma Umeala y otros miembros que se anunciarán próximamente.