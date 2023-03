Llevamos 19 tandas enganchados a Anatomía de Grey y, ahora que sabemos que se ha renovado la serie por una temporada 20, nos han vuelto las ganas de disfrutar de la serie de médicos por excelencia de este siglo. Pues bien, por fin podremos terminar de ver los nuevos episodios en España. Tan solo habíamos visto 6 en nuestro país y pronto llegó el parón que en Estados Unidos se conoce como mid season, haciéndolo coincidir con las fiestas navideñas. Pero pasado un tiempo, las series de prime time deben ir regresando a sus cadenas y ABC recuperó Anatomía de Grey el pasado 23 de febrero. Ahora, 5 semanas después, es el turno de su vuelta también aquí. Desde el miércoles 29 de marzo regresa la emisión de la temporada 19 en Disney Plus+ en España.

Para que nadie se despiste, es importante repasar en qué punto quedaron nuestros personajes favoritos ya que les arreciaba una tormenta, real y figurada, en el Grey Sloan Memorial. El último episodio ofrecido en Disney Plus+ arrancaba con la notificación de Meredith Grey a todos sus compañeros de su intención de dejar el hospital y mudarse a Boston. Aunque quizá los plazos para marcharse pudieran precipitarse al acabar el capítulo con su casa en llamas. Por este motivo Webber trata de reorganizar la dirección del hospital en tiempo récord.



Pero no es la única revelación del episodio, puesto que Amelia Shepherd obliga a Lucas Adams, nuevo residente, a que cuente al equipo del hospital que es su sobrino. Para Maggie tampoco está siendo una época fácil. Además de la marcha de su hermana se une la crisis matrimonial que atraviesa y que provoca el cambio de especialidad de Winston.

Anatomía de Grey - Temporada 19: la despedida de Ellen Pompeo y Kelly McCreary

El arranque de la segunda parte de la temporada 19 es potente por suponer un shock para los fanáticos de la serie. El episodio 7, que es el que en España se ofrece el miércoles 29 de marzo, es el que sirve de despedida de Meredith Grey, el personaje interpretado por Ellen Pompeo durante 23 años. Pero su desaparición no es total, puesto que, al menos en los episodios por emitir de esta tanda, ha grabado la voz en off tan característica de la serie. Lo que es una incógnita es si esa costumbre se mantendrá de cara a la próxima tanda.

Entre tanto, aún queda por ver cuándo se ofrece el último capítulo de Maggie Pierce (Kelly McCreary), que en Estados Unidos ocurrirá el 13 de abril. Si Disney Plus+ sigue el ritmo de emisión semanal habitual, el capítulo 14 se ofrecerá en España el 17 de mayo.

Como último regalo para los fanes de Anatomía de Grey, ambas reaparecerán en el último episodio de la temporada 19 para ofrecer una auténtica y emocionante despedida que ofrezca un plus de cariño para los espectadores.

