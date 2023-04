Macabra y original. Esta es la nueva serie que tienes que ver después de 'Succession' y 'The Last Of Us'

Love & Death, la última serie repleta de estrellas sobre el asesinato en 1980 del ama de casa tejana Betty Gore, se estrena hoy en HBO Max. Elizabeth Olsen está muy bien como la asesina del hacha absuelta Candy Montgomery, pero está muy bien en todo.

Love & Death sigue el extraño caso de Candy Montgomery (Elizabeth Olsen), una alegre madre y ama de casa de Texas cuya vida da un giro cuando decide embarcarse en una aventura extramatrimonial. Tras chocar con un amigo de la familia, Allen Gore (Jesse Plemons), en un partido de voleibol de la iglesia, Candy se obsesiona con cómo sería acostarse con el hombre casado. Finalmente, le pregunta a Allen si le gustaría tener una aventura y comienzan un extraño noviazgo que incluye reglas, listas de tareas y almuerzos de picnic preparados por Candy.

HBO

Unos ocho meses después de que Candy y Allen lo dejaran, Candy se encuentra sola en la casa de los Gore con la mujer de Allen, Betty (Lily Rabe). Sólo conocemos la versión de Candy, que afirma que Betty sacó el hacha y amenazó y golpeó primero a Candy, pero el cadáver destrozado de Betty fue descubierto esa misma noche. Los hombres que la descubrieron pensaron que había recibido un disparo en la cara. En realidad, Candy la golpeó 41 veces con el hacha.

'Love & Death': crítica de la serie de HBO Max

Pero mientras que la fascinación del público se debe a la sensación de misterio sobre lo que realmente ocurrió aquel día, Love & Death no hace ningún esfuerzo por ocultar la identidad de su asesino ni las circunstancias que provocaron su muerte. Este mundo ficticio hace que la verdad sea accesible de una forma que no lo es en la realidad, una elección artística que despeja el camino para los verdaderos intereses del proyecto, sí, pero no sin plantear cuestiones éticas. En una supuesta dramatización de una historia real, la serie da por sentadas ciertas versiones de los hechos cuando quizás no deberían serlo, y cuando no lo son en su propio tribunal. El grado en que la intriga de la historia se utiliza para impulsar los últimos episodios sólo hace que esto sea más problemático.

HBO

La directora Lesli Linka Glatter cuenta con un reparto de talento con el que trabajar y, sabiamente, mantiene la cámara apuntando a sus rostros siempre que es posible, manteniendo la atención del espectador en la exteriorización de la vida interior de los personajes. A los actores también se les dio espacio para reaccionar en el plató, y momentos como el primer encuentro ilícito de Candy y Allan son electrizantes. Los actores secundarios mantienen el ritmo, con el abogado Don Crowder, interpretado por Tom Pelphrey, que aporta un agradable nivel de bravuconería a la segunda parte, pero Love & Death es innegablemente el espectáculo de Olsen. Su habilidad para tomar rasgos diversos y contradictorios y hacer que parezcan de una pieza convierte a Candy en un enigma convincente que en un momento dado puede ir de lo simple a lo insondablemente complejo y a cualquier punto intermedio. Hay más razones para recomendarla, pero esta serie merecería la pena sólo por ver lo que hace Olsen con un papel tan lleno de matices.