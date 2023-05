En 2018 muchos espectadores descubrieron por primera vez la historia de A todos los chicos de los que me enamoré, la novela de Jenny Han que dio el salto a Netflix, llegando incluso en convertirse en saga tras los estrenos de A todos los chicos: P.D. Todavía te quiero y A todos los chicos: Para siempre. Ahora, en 2023, tenemos la oportunidad de ahondar aún más en este universo gracias a la serie spin-off que, también Netflix, lanza en su catálogo. Desde el jueves 18 de mayo podemos disfrutar de la serie de comedia romántica Besos, Kitty.



En esta ficción, con 10 episodios de 30 minutos, podremos conocer en profundidad a Kitty Song Covey, la hermana pequeña de Lara Jean (Lana Condor), quien fue protagonista de las películas de A todos los chicos... Convertida en una intrépida adolescente, Kitty se cree muy adulta y conocedora de todos los secretos del amor. Sin embargo, está a punto de descubrir que tiene un mundo entero por aprender.

Besos, Kitty: sinopsis y reparto de la serie spin-off de la saga A todos los chicos en Netflix

La joven casamentera Kitty Song Covey cree que sabe todo lo que hay que saber sobre el amor. De hecho cree tener la relación más fuerte y sana con su novio, un joven con el que tiene un romance a distancia, o eso cree. Cuando tiene que decidir dónde cursará el próximo año sus estudios, anuncia a su familia que quiere asistir al mismo instituto de Seúl en el que estudió su difunta madre y donde podría coincidir con su novio.

Sin embargo, una vez recorre medio mundo para verle se da cuenta de que las relaciones son mucho más complicadas cuando es tu corazón el que está en juego.

Para sacar adelante esta serie Jenny Han (El verano en que me enamoré), responsable de los libros originales de la saga matriz, ha asumido las tareas de guionista, junto a Jennifer Arnold, y showrunner con Sascha Rothchild, para guiar el proyecto con fidelidad al tono de comedia adolescente que ya tenían sus novelas de A todos los chicos...

De hecho, para mantener la conexión con las películas, el reparto está liderado por Anna Cathcart (Los Descendientes), quien ya había dado vida a Kitty Song Covey en los largometrajes. La acompañan intérpretes como Minyeong Choi (Dae), Gia Kim (Yuri), Sang Heon Lee (Min Ho), Anthony Keyvan (Q), Peter Thurnwald (Alex), con Yunjin Kim (Jina), Sarayu Blue (Trina), John Corbett (Dan Covey), Michael K. Lee (profesor Lee), Jocelyn Shelfo (Madison) y Regan Aliyah (Juliana).