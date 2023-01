Las comedias románticas es uno de los géneros más apreciados por los espectadores. El gusto que da dedicar una tarde o noche de sofá y manta a una película que incluye humor, encuentros, enredos, amor, amistad y, finalmente, un desenlace feliz alegra la vida a cualquiera. A veces solo queremos desconectar con un entretenimiento risueño y fácil y este tipo de películas nos lo ofrece. Por eso Netflix ha creído que podremos disfrutar sin remordimientos de su última película de estreno, La gente como vosotros, disponible desde el viernes 27 de enero.

Kenya Barris y Jonah Hill coescriben este filme dirigido por ella en el que se explora desde la risa las diferencias raciales en una pareja norteamericana. La particularidad de La gente como vosotros reside en que, además de la cuestión evidente de que la pareja protagonista está formada por un hombre blanco y una mujer negra, cada uno procede de una familia de religiosidad distinta. Los padres de él son judíos y los de ella, musulmanes. La comedia está servida.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La gente como vosotros: sinopsis y reparto de la comedia de Netflix

Ezra lleva media vida pensando que no va a encontrar pareja, pero de pronto el amor se presenta ante él de la forma más inesperada. Una confusión en torno a un vehículo de VTC le lleva a cruzarse con Amina, una hermosa mujer con la que empieza un bonito romance. El amor moderno, en esta era de sobreestimulación digital y falta de compromiso se presenta como un reto, pero estos dosmileniales de Los Ángeles están dispuestos a superarlo.

Pero en el momento en el que Ezra siente que su relación debe avanzar y conocer a sus familias la cosa se complica. Es entonces cuando las dinámicas entre los Cohen y los Mohammed se ponen de manifiesto, de manera que los choques culturales, las expectativas sociales y diferencias generacionales quedan expuestas haciendo peligrar su amor. Agobiados por la falta de entendimiento entre sus respectivos padres, tendrán que abstraerse de esta circunstancia si quieren que su relación triunfe.

Sarcástica e irreverente, pero también romántica, si esta comedia se sostiene como un entretenimiento agradable es, en buena medida, gracias a su reparto. Jonah Hill (No mires arriba) y Lauren London (Sensación de vivir: la nueva generación) son los protagonistas, pero los gags y situaciones de tensión cómica funcionan con la aparición de Eddie Murphy (El rey de Zamunda), Nia Long (NCIS: Los Angeles), Julia Louis-Dreyfus (Falcon y el Soldado de Invierno) y David Duchovny (Expediente X). Completan el elenco Sam Jay, Andrea Savage, Molly Gordon y Rhea Perlman.