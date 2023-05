Itziar Castro (Barcelona, 1977) es una actriz con una amplia trayectoria, reconocimiento y varios logros profesionales envidiables. Con recorrido en teatro, cine y televisión, esta catalana ha sido corista y profesora de Operación Triunfo, ha trabajado con directores de prestigio en proyectos de lo más variado, que abarcan desde la comedia al drama, el terror y el thriller. Eduardo Casanova ('Pieles'), Paco Plaza, Silvia Munt, Álex de la Iglesia o el mismísimo Woody Allen ('Rifkin's Festival')han contado con ella en alguna de sus películas y casi una veintena de series constan en su haber. Entre ellas, ha trabajado la comedia desde diferentes ángulos, pero nunca antes con tanto despliegue de medios como en su último estreno, 'Por H o por B'.

La serie creada y dirigida por Manuela Burló Moreno ('Cómo sobrevivir a una despedida') le ha permitido convertirse en Choni, la hermana de Hache, una de las protagonistas. En la segunda tanda de la ficción, que llega el viernes 26 de mayo a , desempeña un rol clave en la dinámica familiar pero también nos regala una interpretación llena de matices, ofreciéndonos un viaje entre la inocencia y el amor más fraternal, sin desperdiciar ni un ápice su vis cómica. Itziar Castro nos ha concedido una entrevista sobre el estreno de la serie, su experiencia en el rodaje y los proyectos que tiene entre manos.

- Estáis de estreno en SkyShowtime. ¿Qué expectativas tenéis?

Muy bien, deseando saber la opinión de los espectadores. Además estoy impaciente por que lleguen al capítulo 3, el de Benidorm, porque tengo predilección por él.

- Por lo visto ese capítulo es una pasión común para todo el equipo.

No me extraña. Por la odisea que fue rodarlo. Yo ya había grabado allí en la serie 'Benidorm' pero rodamos en pandemia y en la parte española. No sabes lo que es rodar en la parte inglesa. Es que es real, nadie habla castellano. Nos querían echar, aparecía gente ensangrentada de peleas que parecían figurantes que, como estaban tan bien caracterizados hasta con quemaduras del sol, se nos colaban guiris reales en plano. Se tendría que ver el capítulo 3 con lo q pasó detrás porque da para un making of.

De hecho, ya lo verán, pero tenemos un momento 'Beyoncé' las 3 (Belén, Hache y Choni) en el que yo iba apartando gente porque iban directos a la cámara. Ese rodaje es lo más difícil que he hecho nunca como actriz. Aparte que es un capítulo muy bien montado, una odisea de principio a fin, y el tratamiento de Manuela (Burló Moreno) del mundo choni, que nadie lo retrata como ella. Tengo el corazón "robaíto" con este capítulo.

- Además esta temporada asistimos a un claro crecimiento de los personajes. En tu caso hasta traducido en más intervención. ¿Cómo cambiaste la forma de trabajar?

Estoy de acuerdo. Tenemos más peso y presencia. De todos modos, a mí ya me ha pasado esto con Goya en 'Vis a vis', por ejemplo, que empecé con un papel chiquitito y va a más. Estos personajes son regalos. A mí me gusta mucho el rol de secundaria porque muchas veces el trabajo que te da la escucha no te lo da el texto.

Eso es lo que le ha pasado a Choni, que representaba a Parla y en la temporada 2 la trama vuelve a Parla y deja atrás Malasaña, porque lo que importa es la trama personal. A nivel de trabajo cambia rodar en sesiones seguidas, por continuidad, compañerismo… Yo estoy super agradecida. Manuela me ha regalado un bombón de personaje. Choni es maravillosa pasa por todos los estadios (aunque ya comenzó en la primera): ríe, llora, es infantil, se para a cantar… Además no tengo dobles, así que lo hago todo yo. Eso sí, con Manuela hay q estar al quite con el texto porque ella lo tiene muy trabajado. A nivel de 'acting' sí compra más aportaciones. Por eso afecta el aumento de texto a la hora de estudiar. Yo creo que Choni merece un spin-off.

- Desde luego, el personaje da para mucho en esta segunda tanda desde el capítulo 1.

¡Cómo empieza la serie! Le pasa de todo. Hay una cosa que me gusta mucho de este personaje, la ternura. Es muy soñadora, y por ahí es un poco infantil, pero al mismo tiempo es muy bruta, como se ve en el gag de su encuentro con Rebeca (la cantante de 'Duro de pelar'). Esa inocencia es muy bonita de trabajar y se ve muy poco. Te permite ese juego de emocionarte y, de pronto… ¡Las caras, Juan, las caras! (risas)

- Al final del capítulo 1 cantas. ¿Estaba previsto en el guion?

Cuando Manuela me dijo que habría una segunda temporada le dije: "pues yo quiero cantar". Y ella me contestó: "¿qué quieres cantar?" Me había escrito una escena para eso. No le puedes decir las cosas de broma a Manuela porque las escribe. Hablamos de usar la canción ' I will survive', que es con la que cierro mi espectáculo personal ('Con el corazón por delante'), y tiene mucho que ver con el capítulo. De hecho hay un chiste relacionado con ella. El capítulo 1 tiene de todo: drag queens, mamarrachas, drama, comedia… Al ver la primera temporada te das cuenta de que hacía falta una continuación para ver crecer a esos personajes que en la primera eran más anecdóticos.

Virginia Martin Chico

- ¿Qué sensación has tenido al ver la serie completa?

Primero recuerdas los momentos del rodaje. Nos escribimos las actrices con Manuela comentándolos. Es difícil salir de ahí pero hay que hacer el ejercicio. Pero además me pasa que pocas veces no me juzgo. Sin embargo, con Choni no me veo a mí y siempre pienso ¡qué graciosa es, la jodida! En el capítulo 4 hay una fiesta con un despliegue del vestuario de Unai Mateos, un maquillaje y peluquería… que son fantasía. Todo ese trabajo de equipo te saca de ti y te quedas en la serie. Yo me lo he pasado muy bien, me he reído, me he emocionado… sobre todo en los últimos episodios. Tengo muchas ganas de que la gente cree este viaje.

- ¿Cómo ha sido la evolución de Choni en la serie?

A Chari le mueven 2 cosas: el amor, familiar hacia su hermana, su madre… y el de amiga; y es una soñadora, lo que la mete en líos, aunque tiene buen fondo. Esa inocencia es tan difícil de encontrar, más aún en un personaje tan grandote y bestia... Es muy contradictorio. Permite trabajar la parte sensible en todos los encuentros con los demás personajes.

Virginia Martin Chico

- ¿Recuerdas algún momento que te resultase difícil de rodar?

Trabajar con emociones te toca. En la temporada 1 pasaba un momento difícil en mi vida. Sin embargo, esta segunda tanda la he disfrutado mucho, aunque siempre se sufre. Un día me había cortado y sangraba mientras grabábamos. En el capítulo 3 hay una pelea entre hermanas que fue muy compleja pero también muy gratificante. Había ruido pero teníamos que estar conectadas y buscar la emoción. Acabamos agotadas pero quedó muy guay.

En mi carrera también pasé una época difícil rodando 'Matar a Dios' pero me sirvió muchísimo para el papel. Hay que aprovecharlo todo para el personaje.

- Has trabajado con directores y géneros muy distintos. ¿Consideras que estés más cómoda en alguno de ellos y con formas de rodar concretas?

A mí lo que me gusta es trabajar. He tenido mucha suerte de trabajar en tantos géneros porque casi siempre te encasillan. Lo disfruté todo, pero en 'Por H o por B' nos dejaban pasarnos de vueltas, algo que no te suelen permitir. Pasa también con el terror. No hemos llegado a la parodia porque hay gente así en la vida real, pero no está "bajito" de energías.

- Hablando de diferentes trabajos. ¿Qué te espera tras 'Por H o por B'?

Pues aprovecho que “he venido a hablar de mi libro” (risas), que se titula 'Con el corazón por delante'. Además, he creado un espectáculo de poesía y música, en el que canto canciones propias y de otros. Estoy de gira por España y con una de las canciones, que se llama ‘Caballito de mar con mal de amores’, un porcentaje de las ganancias es para la lucha contra la violencia de género. Era un poema del libro y ahora es una canción que está disponible en plataformas de audio. Como no tenía suficiente con autoproducirme en teatro, estoy haciendo un cortometraje, 'La cita', en el que soy directora, guionista, productora, actriz y hago la música, también. En él trabajo con un equipo formado mayoritariamente por mujeres delante y detrás de cámaras. Y como en mis otros espectáculos, también estará basado en hechos “casi” reales.

- Para terminar, a modo de reclamo para los espectadores, ¿qué les dirías para animarles a ver 'Por H o por B'?

Si te reíste con la temporada 1, prepárate para morirte de risa en la segunda. Y si no la viste ya estás tardando, porque nunca antes unas chonis habían sido tan tan divertidas.