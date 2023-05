'Succession' no es sólo la mejor serie de televisión que se emite actualmente, sino una de las mejores de todos los tiempos. La temporada 4, en particular, ha sido un éxito tras otro, especialmente desde que el tercer episodio puso patas arriba el universo de Jesse Armstrong al matar audazmente a su figura más importante.

Con el final de la temporada 4, muchos fans se preguntan por la fecha de estreno de la temporada 5 de 'Succession'. No es de extrañar que los apasionados espectadores estén ansiosos por ver otra temporada, pero ¿deberían hacerse ilusiones? Estos son los detalles que hay que saber sobre el estreno de la temporada 5 de 'Succession' y cualquier información sobre los spin-offs.

'Succession': ¿habrá temporada 5 de la serie?

HBO

Jesse Armstrong ya ha confirmado que esta temporada 4 es la última de la saga de Roy. No hay planes para la temporada 5 de 'Succession'. En una entrevista con The New Yorker, el creador Jesse Armstrong verificó que la temporada 4 del drama de HBO sería la última. Armstrong declaró: "Este es más o menos el final".

La serie es muy apreciada por la crítica y goza de una gran popularidad, por lo que se trata principalmente de una decisión artística. 'Succession' nunca fue el tipo de serie que pudiera durar muchas temporadas, pero tras el cambio en el episodio 3, parece que se ha convertido en una historia ligeramente diferente que podría haber llegado a algún sitio muy nuevo.

Esto por no hablar del hecho de que, a partir del penúltimo episodio de la temporada, sigue siendo prácticamente imposible predecir no sólo lo que va a pasar, sino también cómo se podría dar un final satisfactorio a cada arco argumental y subtrama.

Esto, naturalmente, alimenta la especulación sobre otra temporada, y no es ningún secreto que el reparto y quizás incluso el propio Armstrong han pensado en ello y han discutido sobre cómo podría ser. Lo más probable es que se trate de un spin-off, en el mismo universo y con algunos de los mismos personajes.