Cuando tuvimos las primeras noticias de la producción de una secuela de 'Sexo en Nueva York', todos los fanáticos de la serie original de HBO esperábamos con ansia la confirmación de las cuatro protagonistas. Sin embargo, la sonada enemistad entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall se acabó saldando con una primera temporada en que la gran ausente fue Samantha Jones. Pero su presencia es tan potente que, de algún modo, el quipo de guionistas consiguieron encajar una cierta presencia del personaje sin llegar a mostrarlo, salvando así la falta de Cattrall.



Pero tras la reconciliación de sus personajes (Carrie y Samantha) en el último episodio de la primera tanda, emplazado en París, se abría la puerta a que ese acercamiento también ocurriese en la vida real. Finalmente, los responsables de la serie han conseguido una pequeña concesión por parte de Kim, que hará felices a muchos seguidores, incluido Javier Calvo, quien ha manifestado varias veces en 'Mask Singer' lo fan que es de la actriz. Pues bien, finalmente Kim Cattrall participará en 'And Just Like That 2', aunque sin cruzarse en ningún momento con Sarah Jessica. Os contamos cómo será su vuelta al universo 'Sexo en Nueva York'.

'And Just Like That': Kim Cattrall (Samantha) sí estará en la temporada 2

Kim Cattrall ('Cómo conocí a tu padre') será Samantha Jones otra vez. Era la noticia más esperada y, al mismo tiempo, nos ha pillado por sorpresa. Aunque la enemistad entre la actriz y su compañera de reparto en 'Sexo en Nueva York', Sarah Jessica Parker, no se ha resuelto, al menos sí ha habido un acuerdo con el equipo de 'And Just Like That' de cara a la segunda temporada de la serie.

De hecho, la participación de Cattrall, aunque perfectamente integrada en la trama, no ha implicado ningún contacto con sus antiguas compañeras. En forma de cameo, Kim grabó una pequeña secuencia en solitario, en la que sí podremos ver a Samantha físicamente, ya que el New York Post confirmó la diseñadora de vestuario Patricia Field, que participa en el proyecto desde los tiempos de 'Sexo en Nueva York', ha sido la encargada de elegir su look.

Con esta feliz noticia, los fanáticos disfrutarán de varios regresos en la segunda tanda de 'And Just Like That', como ya avanzamos hace semanas al conocer la vuelta de Aidan (John Corbett). Para empezar a disfrutar de los nuevos capítulos ya solo nos queda esperar al jueves 22 de junio, fecha en la que se estrena la temporada 2 de la serie en HBO Max.