Con sus robots de inteligencia artificial, su mundo a lo Blade Runner y su secuencia de acción inicial, es posible que no esperes que Jung_E, la película de Netflix, te golpee emocionalmente en el pecho. Va directa a las mejores de ciencia ficción de Netflix.

De Yeon Sang-ho, director de Train to Busan (2016), este thriller de ciencia ficción sigue a una investigadora y a su equipo en su intento de encontrar la clave para crear el mejor robot de combate con inteligencia artificial. Una conexión secreta con el sujeto de pruebas y las cuestiones éticas de la clonación de la conciencia humana añaden complicaciones. Pero, sobre todo, se trata de una historia sincera sobre una relación madre-hija que navega por una Tierra distópica devastada por la guerra.

En el año 2135, el cambio climático y el agotamiento de los recursos han llevado a la humanidad a sobrevivir en refugios coloniales construidos en el espacio. Durante 40 años, tres refugios que se unieron como la República Adrian han estado luchando contra las Fuerzas Aliadas de la Tierra.

La legendaria capitana mercenaria aliada Yun Jung-yi se une a una misión para atacar una barra de combustible en un refugio Adrian. Tiene la oportunidad de realizar un disparo crucial, pero se distrae con un llavero infantil. Su mano se dispara, revelando que ella también es en realidad un robot.

Y a partir de aquí, te pedimos que veas la película. Si ya lo has hecho, puedes seguir leyendo, si no, no sigas porque vamos con SPOILERS.

'Jung_E': el final explicado de la película

Yun se apaga y se revela que está en una simulación. Treinta y cinco años antes, la verdadera Yun fracasó en la misión y acabó en coma. Un equipo de investigación del Laboratorio Kronoid, dirigido por la hija de Yun, la Dra. Yun Seo-hyun, clonó su conciencia, que puede cargarse repetidamente en androides.

Durante cinco años, han estado estudiando el mapa cerebral de la capitana Yun en una recreación de su misión final, intentando utilizar los datos para crear el mayor robot de combate con IA. Una vez que el androide sea capaz de escapar de la simulación, se finalizará el programa "Jung_E". Entonces, Kronoid pretende fabricar el robot de combate de élite y leal para que las Fuerzas Aliadas obtengan una ventaja ganadora. También convertirá al Capitán Yun en un "héroe eterno".

En un flashback, se revela que la capitana Yun se hizo mercenaria para pagar el tratamiento del tumor de pulmón de su hija Seo-hyun. El mismo día de la operación de Seo-hyun, el Capitán Yun acabó en coma. De adulta, Seo-hyun aún se siente culpable de que, por su culpa, su madre no pudiera vivir su vida.

Tras una prueba ética para comprobar que no es un androide, un médico revela que el cáncer de Seo-hyun se ha extendido al resto de sus órganos. Le dicen que le quedan tres meses de vida. Podría copiar su conciencia en un cuerpo protésico de forma gratuita, como su madre, pero esto también significaría que los datos de su cerebro podrían venderse a empresas y utilizarse para fabricar clones.

En una visita al laboratorio, el presidente de Kronoid informa a Seo-hyun de que la guerra de Adrian está llegando a su fin y que cesará la fabricación de armas, incluidas las de las IA de combate. En una entrevista con Seo-hyun, Jung_E revela que el llavero que la distrajo se lo dio su hija como fuerza y protección. Tenía que encontrarlo porque su hija le dijo que no lo perdiera. Al darse cuenta de que esto es lo que la hizo fracasar en su misión, Seo-hyun borra todo recuerdo de sí misma del cerebro de Jung_E.

Antes de que las simulaciones lleguen a su fin, Seo-hyun le cuenta al último androide de Jung_E la verdad sobre quién es, borrando cualquier otro dato original para que no pueda ser utilizado para crear más productos Kronoid, incluyendo muñecas sexuales del Capitán Yun.

En la simulación final, Jung_E parece morir de un disparo, pero cuando se llevan su cuerpo para destruirlo, ella escapa gracias a la guía de Seo-hyun. Seo-hyun transfiere su cerebro a un androide básico y se marchan en tren. En una pelea con el director Kim, que en realidad es un androide del joven presidente de Kronoid, Seo-hyun recibe un disparo. Tras matar a Kim, Seo-hyun le dice a Jung_E que la deje atrás y viva sólo para sí misma. Jung_E escapa y, libre ya de las simulaciones del laboratorio, contempla un vasto y abierto paisaje montañoso.