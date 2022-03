Pablo Urdangarin demuestra su complicidad con su padre, Iñaki Urdangarin. Si el pasado 5 de marzo, padre e hijo se reencontraron en Barcelona para celebrar el 50 aniversario de la sección de balonmano del Barça, hace unos días, el hijo de la infanta Cristina, de 21 años, viajó con su equipo, el FC Barcelona, hasta Zarauz para disputar un partido de balonmano. Allí, dado la cercanía de la ciudad con Vitoria, donde vive gran parte de la familia Urdangarin, contó con el apoyo de sus seres queridos. Así es Pablo Urdangarin, el hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin.

A pesar de la separación de sus padres, Pablo, que fue el primer miembro de la familia en hablar de las fotos de Iñaki con Ainhoa Armentia, se ha mostrado muy cercano a ambos. Si hace unos días veíamos a la infanta Cristina apoyarle en Barcelona, ahora es Iñaki Urdangarin quien le demuestra su amor incondicional acudiendo a animarle en uno de sus partidos. El ex cuñado de Felipe VI habla maravillas de su hijo mediano, con el que comparte su amor por el balonmano. "Su aprendizaje está siendo buenísimo. Estoy muy orgulloso de lo que está haciendo. Pablo tiene un carácter tranquilo, es educado y su carácter también le ayuda a soportar momentos de estrés de forma cómoda", dijo el ex de la infanta Cristina durante su primera entrevista.

Tras la celebración del partido en Zarauz, Iñaki y Pablo demostraron que su relación es excelente. Padre e hijo no dudaron en fundirse en un bonito y sentido abrazo bajo la atenta mirada de sus seres queridos y de Claire Liebaert, que miraba orgullosa a su hijo y a su nieto. La madre de Iñaki Urdangarin, que habló de la ruptura de su hijo y la infanta Cristina, también recibió los mimos y atenciones de su nieto Pablo que estuvo muy pendiente de ella y con la que mantiene una relación muy especial.

Iñaki y su hijo Pablo está muy unidos como demuestran estas imágenes y Urdangarin comentó la actitud de su hijo mediano cuando, tras sus fotos con Ainhoa, charló con los medios sobre la nueva situación. "Él tiene las ideas claras y lo demuestra... Mi hijo Pablo no podría hablar de esto si no supiera lo que pasa de nosotros", comentó. Repasamos la historia de amor de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin.

