Iñaki Urdangarin rompe su silencio. El que fuera marido de la infanta Cristina ha concedido su primera entrevista a Juanma Castaño en 'El partidazo de la Cope' y allí ha hablado de sus hijos, sus planes de futuro y de su paso por la cárcel. El ex duque de Palma, que ofreció sus primeras palabras para este programa por su amistad con el periodista Juan Antonio Alcalá, habló de su asistencia a la celebración de los 50 años de la sección de balonmano del FC. Barcelona donde coincidió con su hijo Pablo. "Volver a pisar el Palau, que llevaba mucho sin hacerlo, y te encuentras con un hijo que está en tu situación en aquella época... Es muy emocionante. Su etapa de formación no ha sido fácil, ha tenido que trabajar muy duro y estábamos en países donde no había mucho balonmano. Su aprendizaje está siendo buenísimo. Estoy muy orgulloso de lo que está haciendo. Pablo tiene un carácter tranquilo, es educado y su carácter también le ayuda a soportar momentos de estrés de forma cómoda", comentó. Descubre las mejores fotos de Pablo Nicolás Urdangarin.

Pablo Urdangarin fue el primer miembro de la familia que habló tras las primeras fotos de su padre con Ainhoa Armentia e Iñaki comentó su actitud cuando hizo declaraciones a los medios. "Él tiene las ideas claras y lo demuestra. A un padre no le gusta ver algo así" y dejó claro que el joven sabía lo que ocurría en su matrimonio con la infanta Cristina. "Mi hijo Pablo no podría hablar de esto si no supiera lo que pasa de nosotros", dejó claro. Repasamos la historia de amor de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin.

Iñaki Urdangarin, que acaba de conseguir la libertad condicional, comentó cuál es su situación actual. "La condición las impone la jueza de vigilancia penitenciaria de Bilbao. Tengo que informar de mis movimientos por Europa y obrar correctamente", dijo y desveló sus planes de futuro. "Uno de mis objetivos es volver al deporte. El balonmano ha sido mi segunda familia y todo lo que he podido formarme querría destinarlo al deporte. Si no es al deporte, podría estar vinculado a la gestión de una empresa" y confirmó que va a hacer prácticas en el Barça para acabar su formación. "Yo sigo formándome en intentar encontrar un nuevo rumbo profesional. Mi intención es volver al mundo del deporte o de gestión de empresas. He hecho cursos de 'coaching' y gestión emocional para completar mis herramientas de dirección de empresas", desveló. "Quiero ayudar a las personas, a los deportistas, a las empresas... a conseguir el mayor rendimiento posible, a conseguir superar sus problemas", añadió sobre su futuro profesional.

El ex de la infanta Cristina habló de su nueva vida "yo hago una vida normal en Vitoria aunque tampoco me expongo mucho. La gente ya nos conoce aquí" y habló de su paso por la cárcel y el daño que le ha hecho. "Los site años que intenté defenderme tuve un linchamiento mediático importante y recuperar el equilibrio de lo que se dijo es difícil. Los que escribieron tenían sus objetivos y no eran los míos. Quiero construir un futuro nuevo para mi. Parto de cero porque quiero que la palabra 'libertad' vuelva a estar delante mío. Me quiero llevar estas experiencias y estas herramientas al día de mañana. No es que no quiero hacer borrón y no quiera mirarlo, de todo me llevo buenas lecciones". Todas las polémicas de la Familia Real.

Iñaki no quiso aclarar por qué decidió estar solo en la prisión de Brieva, en Ávila, donde ingresó en junio de 2018. "Prefiero que eso sea una etapa que se haya quedado atrás. En un programa deportivo no me gustaría contar algo del pasado. Es una etapa que he cerrado con un comportamiento muy bueno, y por eso tengo la libertad condicional, y prefiero mirar hacia delante" y reconoció que fue muy duro y que encontró refugio en la lectura y el deporte. "El deporte me mantuvo en una buena rutina de vida. Tenía un polideportivo con máquinas para hacer cardio y algunas pesas y colchonetas. Tenía dos horas cada día". Descubre la biografía de la infanta Cristina.



"Mi vida es normal, miro para delante, no tengo problemas psicológicos en este sentido. La oportunidad de reinventarme, siendo joven, y lo que quiero es volver a arrancar. En el deporte tienes una derrota o una lesión y aprendemos a levantarnos y seguir hacia delante" aseguró y añadió que ya había pagado por sus actos. Iñaki reconoció que conserva buenos amigos "que me han acompañado en lo bueno y en lo malo y estoy muy orgulloso. La gente que me conoce sabe cómo soy y quién soy. Tengo amigos que he dejado en cada sitio que he pasado" y reconoció que suele estar al tanto de lo que se publica sobre él "para ver si es cierto o no. Pero no le doy importancia a lo que opinen los demás", concluyó.



