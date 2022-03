Letizia ha vuelto a 'sustituir' en una acto su hija, la princesa Leonor. El pasado 7 de marzo, los Reyes presidían, en Málaga, la inauguración del 'Tour del Talento', una iniciativa de la Fundación Princesa de Girona, que tiene como Presidentes de Honor a Felipe VI y la Princesa Leonor. Allí se proclamó el 'Premio de Artes y Letras' y se desveló que la siguiente parada sería en Guadalajara, ciudad hasta la que este 24 de marzo se ha desplazado la Reina, en solitario, para presidir la presentación y anuncio del ganador del 'Premio FPdGi Empresa 2022', que la Fundación Princesa de Girona convoca con el objetivo de distinguir la trayectoria personal y profesional de jóvenes de entre 16 y 35 años que hayan destacado por su trabajo, sus méritos y su ejemplaridad.

Durante el acto, todos los invitados, incluida la Reina, se han animado a participar en una sencilla coreografía iniciada por unos de los asistentes. Ante la ocurrencia, Letizia no ha parado de reír y ha acabado aplaudiendo.

Para la ocasión, la mujer de Felipe VI ha recuperado una de sus blusas más bonitas. Una prenda, de Carolina Herrera, con mangas abullonadas con delicadas cenefas de encaje floral y cuello mao. La estrenó en 2017, durante en la celebración del X aniversario de la Fundación Microfinanzas BBVA, y la recuperó durante su viaje oficial a Corea. En las dos ocasiones anteriores la llevó con faldas en tonos anaranjados y corte tubo. Para este acto, la Reina ha optado por unos pantalones negros básicos.

Como complementos, su anillo de Karen Hallam y sus pendientes daga de oro y diamantes de la firma Gold&Roses.

El resto de premiados en las categorías de Empresa, Social, Investigación Científica e Internacional se irán conociendo en los 'Días del Talento' que se celebrarán en Logroño, Palma de Mallorca y Girona, durante los meses de marzo, abril y mayo y en el que los jurados de cada ámbito trabajan actualmente para la selección de candidatos. Los Premios Fundación Princesa de Girona, que este año llegan a su decimotercera edición, están dotados con 20.000 euros.

La programación del Tour, en cada ciudad, contará además con jóvenes creadores, artistas emergentes de la música y otras manifestaciones, que se han inscrito para actuar durante algunas de las conferencias o en la zona de ocio. En este sentido, se habilitarán espacios al aire libre con foodtrucks para que el público pueda disfrutar de una amplia y variada oferta gastronómica mientras realiza networking con otros jóvenes.



Letizia ha acudido en solitario a este acto, mientras el Rey presidía varias audiencias en el Palacio del Pardo.



El Rey recibe en el Palacio de El Pardo a los nuevos funcionarios del Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado de las promociones de 2019 y 2020.

➡️https://t.co/o9ofuauJGX pic.twitter.com/UetIqPe8J9 — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) March 24, 2022

