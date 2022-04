Todos los 'looks' de la reina Letizia: Analizamos cómo ha evolucionado su estilo.

La reina Letizia ha puesto rumbo a Reino Unido tan solo una semana después de haber asistido al homenaje en recuerdo al duque de Edimburgo que se celebró en la Abadía de Westminster y al que acudieron miembros de la realeza de toda Europa. Ahora, la mujer del rey Felipe VI regresa por un motivo muy diferente, y es que tendrá una cita muy especial con Carlos de Inglaterra. Juntos han acudido al acto inaugural de una galería dedicada al arte, la historia y cultura de España. Un evento cultural muy especial al que la madre de la princesa Leonor ha asistido sin el Rey.

Esta colección tan especial que se inaugura se encuentra ubicada en el Castillo de Auckland, en Durham. Una exposición que está dedicada al español Francisco Zurbarán, una de las figuras relevantes del Siglo de Oro español, y a la que han llamado 'Zurbarán: Las doce tribus de Israel: Jacob y sus hijos'. Sin duda, un acto muy especial al que doña Letizia ha asistido recurriendo a su color 'fetiche': el rojo.

En concreto, se trata de un vestido que ha estrenado con un tono burdeos y originales botones negros en el hombre. Un 'look' compuesto por un escote cerrado y un pliegue en la falda de largo midi. Un estilismo con el que ha vuelto a arrasar en su visita a Reino Unido y que está firmado por Carolina Herrera. Para completarlo, la reina Letizia ha optado por llevar un abrigo de paño de corte 'oversize' en color negro de la misma diseñadora que el vestido.

Un estilismo ideal que ha combinado con una cartera de mano y unos tacones de Magrit del mismo tono que el vestido. Sin duda, un 'look' con el que ha conseguido volver a sorprender tan solo una semana después de aparecer en el homenaje al duque de Edimburgo con un vestido verde.

Además, en cuanto a su peinado, ha optado por llevar un semirecogido con una coleta con el que su cara quedaba despejada. Sin duda, una buena opción para que el pelo no le molestase debido al viento que hacía en Reino Unido.

Ahora, la reina Letizia regresa para acudir a este acto tan especial en un viaje exprés a Reino Unido. Tras esto, el próximo evento marcado en la agenda de la monarca está marcado para el próximo jueves en Logroño, para asistir a la gala del Premio Fundación Princesa de Girona 2022. Un evento en el que volverá a sustituir a su hija, la princesa Leonor.

