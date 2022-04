Tan solo una semana después de la visita de los Reyes Felipe VI y Letizia a Reino Unido tras la misa en recuerdo al duque de Edimburgo, Casa Real ha anunciado que la reina regresará a Reino Unido. En esta ocasión, tendrá como anfitrión al heredero al trono, el príncipe Carlos, en un acto que supondrá poner en valor el hermanamiento de las culturas española y británica. Ambos cortarán la cinta de la inauguración de la Spanish Gallery, ubicada en una antigua escuela, que espera albergar una amplia colección de los principales artistas españoles del Siglo de Oro.

Con El Greco, Murillo y Velázquez de telón de fondo, la Reina Letizia y el príncipe Carlos volverán a coincidir en un acto en el que la cultura es el protagonista. Algo que ya ocurrió en marzo de 2019, cuando inauguraron la exposición 'Sorolla, maestro de la luz' en la National Gallery. Un acto en el que se pudo ver la complicidad de ambos monarcas y su gusto por el arte español, y es que ambos estuvieron atentos a todos los detalles de las obras que se encontraban expuestas en la galería comentando los detalles de cada uno de los artistas.

Gtres

Además, ambos monarcas tienen programada la visita a la colección Zurbarán 'Las doce tribus de Israel: Jacob y sus hijos', que actualmente se encuentra expuesta en el castillo de Bishop Auckland del condado inglés de Durham, al nordeste de la región. Este enclave es uno de los castillos mejor conservados de estas características de toda Europa, diseñado por el arquitecto James Wyatt, ha sido rehabilitado recientemente.

Esto supondría el regreso de la reina Letizia al país británico tan solo una semana después de la visita junto a su marido. No obstante, no está previsto que el rey Felipe VI acompañe a su esposa en esta ocasión.

