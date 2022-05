La reina Letizia ha conquistado a todos con el vestido bicolor que lució durante la reunión del Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad del que ella es presidenta y que este año cumple su 30 aniversario. Una prenda que ha dado mucho de qué hablar, y es que en el mismo acto una de las premiadas, Inmaculada Vivas, también lo llevaba, protagonizando una divertida estampa donde ambas no pudieron dejar de reírse tras la gran coincidencia.

Sin embargo, parece que ellas dos no son las únicas que han caído rendidas ante este vestido 'low cost' de Mango, y es que hay otra famosa que también decidió llevarlo puesto el mismo día que ellas. En concreto, la otra persona que ha presumido de tener esa misma prenda ha sido Verónica Dulanto, que ha aparecido con ella puesta en el plató de 'Ya son las ocho'. La presentadora está sustituyendo a Sonsoles Ónega tras conocerse que ha dado positivo en coronavirus y no ha dudado en lucir el vestido de la Reina que tanto está dando de qué hablar.

Telecinco

"Lo que llevo encima tiene un valor incalculable. Este vestido es el más buscado en nuestro país. No lo busquen porque está agotado en todas las tiendas", ha comenzado explicando mostrando lo feliz que estaba por haber logrado hacerse con uno de ellos antes de que se agotasen. "Todo el mundo lo quiere y yo so y una afortunada que lo tiene , pero conseguirlo no ha sido nada fácil", ha confesado presumiendo de lo bonito que es el vestido.

Con este guiño, la presentadora ha querido hablar de lo que le había sucedido a la Reina en la entrega de los premios que llevan su nombre, un momento que ha aprovechado para resaltar lo bonito que es el vestido. "Es un imprescindible en cualquier fondo de armario", ha indicado reconociendo que es ideal para cualquier evento en el que haya que ir un poco más arreglada.

Telecinco

De esta forma, parece que este vestido de Mango, con una parte en negro y la otra mitad en color blanco, de corte evasé, midi, cuello redondo y sin mangas ha conseguido conquistar a las celebrities. Además, lo mejor de todo es que cuesta menos de 50 euros. Sin duda, unas características que han provocado que en poco tiempo acabe agotándose.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io