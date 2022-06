La Infanta Elena ha tenido también jaleo en su agenda este 15 de junio. Mientras Don Felipe y doña Letizia acudían a una reunión en con el patronato de la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido, la infanta Elena presidía un concurso de pintura infantil y juvenil para centros escolares en el Palacio Real de El Pardo. La hija mayor de los reyes eméritos se ha dejado de lo más elegante y sonriente ante los asistentes y la prensa.

Para esta ocasión, la hermana mayor del rey Felipe VI ha optado por un conjunto estampado en colores tierra. Podemos decir que doña Elena ha escogido un look bastante abrigado para el calor que estamos pasando, pero quizás sea para no resfriarse con el aire acondicionado. Al conjunto le ha añadido una chaqueta negra y un vistoso pañuelo a juego con su atuendo.

Gtres

Parece que el rey Felipe VI ha vuelto a depositar su confianza en la madre de Victoria Federica y de Froilán. Este es el segundo año en donde la infanta hace de representante de la Casa Real en un acto oficial. En esta ocasión, el acto ha premiado a un total de 6 niños y jóvenes, seleccionados entre los 837 dibujos que han concursado provenientes de 197 centros escolares de 39 provincias españolas.

La infanta Elena también debe estar de lo más orgullosa por el gran salto que ha dado su hija. La sobrina de los Reyes de España no para de ir a los photocall, y es que es una de las influencer más importantes de nuestro país. Hace poco, Victoria Federica asistía a la fiesta organizada por Harper’s Bazaar y Carolina Herrera. La joven arriesgaba con un look formado por pantalones de estilo palazzo con estampado animal en blanco y negro y crop top de manga corta.

