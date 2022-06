Letizia cierra su agenda de la semana con una visita al Teatro Real de Madrid, acompañando a los acompañantes de los participantes en la Cumbre de la OTAN. Han sido tres días intensos, en los que la Reina ha visitado la sede de la AECC y el centro de refugiados ucranianos en Pozuelo de Alarcón (Madrid) junto a Jill Biden, primera dama estadounidense; ha viajdo a La Granja de San Idelfonso (Segovia); y ha presidido una cena de gala en el Palacio Real.



Unos actos en los que la mujer de Felipe VI ha estrenado look pero también ha optado por prendas de su fondo de armario, como este 30 de junio. Para su cita en el Teatro Real de Madrid, la Reina ha recuperado un precioso vestido rosa que estrenó durante su visita a EE.UU. en 2018, y que tan solo le hemos vuelto a ver otra vez, en 2019 , durante su viaje a Almagro (Ciudad Real) para reunirse con el Real Patronato sobre Discapacidad. Se trata de un diseño con silueta corola y una falda midi evasé que destaca por el efecto entallado y la aparición de una botonadura en la parte del pecho.

Gtres

Lo ha combinado con complementos nude: salones destalonados deCH Carolina Herrera y clutch de Magrit.

Letizia y las esposas de los mandarios han recorrido el escenario y los talleres del teatro. El Teatro Real está considerado como la primera institución de las artes escénicas y musicales en España, situándose como ópera nacional de referencia y como una de las principales instituciones culturales españolas. La institución goza además de una significativa proyección internacional. En los últimos años ha recibido numerosos reconocimientos, destacando el International Opera Awards.

Gtres

El proyecto artístico del Teatro Real ha hecho posible que la institución se sitúe en la actualidad como uno de los grandes focos internacionales de actividad de ópera y punto de referencia de las instituciones culturales españolas. Su programación artística procura la excelencia, cuidando tanto el repertorio lírico tradicional como el contemporáneo, que incorpora la música del siglo XX y las últimas vanguardias, con la firme convicción de ofrecer al público un lugar donde descubrir a los mejores artistas y creadores del momento. Asimismo, presta especial atención a los nuevos públicos y también a la difusión de la ópera entre los más jóvenes.

La Fundación del Teatro Real está presidida por los Reyes de España y cuenta con el Ministerio de Cultura y Deporte y la Comunidad de Madrid como Administraciones Públicas fundadoras.

