Este martes 28 de junio ha sido un día importante con fecha especial. Sus majestades los reyes don Felipe y doña Letizia se han puesto sus mejores galas para recibir a 44 jefes de Estado y de Gobierno. Los reyes han presidido una cena de gala con motivo de la Cumbre de la OTAN, una cena compuesta por 60 comensales: Sus Majestades los Reyes, el presidente del Gobierno y Begoña Gómez, 14 presidentes, 21 primeros ministros, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Layen; el secretario general de la OTAN y su esposa, más 18 acompañantes.

Antes de comenzar la cena compuesta por en menú fabuloso del chef Paco Roncero, los reyes han saludado con un pasa manos en el Salón del Trono a todos sus asistentes. Tras el primer saludo, todos han pasado a Columnas para el aperitivo y después a Alabarderos para la foto del grupo (sin acompañantes). De ahí al comedor para las palabras del Rey.

Para la ocasión, los asistentes han ido elegantes pero no con una etiqueta muy estricta. Doña Letizia, como era de esperar, ha destacado entre todos los invitados. La reina ha vuelto a elegir su vestido negro con silueta A de la marca 'The 2nd Skin' que estrenó durante la celebración de los Premios Princesa de Asturias de este año. Un diseño años 70 que ha combinado con sus míticos tacones de la marca Manolo Blahnik.

Como complementos, doña Letizia ha escogido unos elegantes pendientes de chatones y una de las pulseras gemelas de Cartier. Para darle un toque más sofisticado al look, la reina Letizia ha optado por un discreto moño con la raya al medio, uno de sus peinados favoritos, y un maquillaje muy natural pero impecable.

