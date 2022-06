La reina Letizia continúa haciendo de anfitriona durante la Cumbre de la OTAN que se está celebrando en Madrid. Durante estos días, hemos podido ver cómo la mujer del rey Felipe VI ha entablado una buena relación con Jill Biden, con quien terminó protagonizando una curiosa anécdota durante el segundo encuentro que han mantenido. Ahora, junto al resto de los acompañantes de los participantes en la Cumbre de la OTAN, la monarca ha acudido al Palacio Real de La Granja de San Ildefonso.

Este encuentro se produce después de celebrar una gran cena en la que triunfó reapareciendo con un vestido negro y donde contaron con un fabuloso menú. Una reunión repleta de actividades culturales que ha comenzado con esta visita en la que se les ha podido ver disfrutando mientras recorrerían los jardines de Palacio, visitaban la fuente de los Baños de Diana y se trasladaban a la Real Fábrica de Cristales de La Granja.

Un día de lo más ajetreado para el que la reina Letizia ha optado por llevar un 'look' compuesto por un vestido largo en tono gris perla con lunares blancos y cinturón ancho de la misma tela. En concreto, se trata de un atuendo completamente nuevo firmado por la española Laura Bernal que tiene un precio 259 euros. Sin duda, una prenda ideal para este tipo de eventos que destaca por sus bolsillos laterales y su cuello tipo solapa. De esta forma, la monarca ha vuelto a apostar por los lunares durante los eventos que está realizando con motivo de la Cumbre de la OTAN, y es que durante su primer encuentro con Jill Biden ya lució un vestido negro con este tipo de estampado.

Un estilismo de lo más veraniego que ha completado con su calzado favorito para esta época del año: las alpargatas. La madre de la princesa Leonor se enfrenta a un día cargado de eventos y por este motivo no ha dudado en recurrir a un calzado cómodo con el que poder hacer frente a todas las actividades. En esta ocasión ha apostado por unas alpargatas blancas de Macarena Shoes.

La monarca ha recibido en la Puerta de la Escalera de Nogal a los invitados, que han llegado en AVE a Segovia y desde allí en autobús a La Granja. Tras el saludo y después de hacerse las fotografías protocolarias, han comenzado su visita a los jardines que ha incluido la Fuente de las Ocho Calles, Los Baños de Diana y la Fuente de las Ranas. Sin duda, un paseo donde han disfrutado compartiendo risas y gestos cómplices.

Poco después, han visitado la exposición de tapices y, finalmente, en el Dormitorio del Rey, se les ha servido un café. Un encuentro para el que la gran mayoría de ellas ha optado por llevar un calzado cómo al igual que la reina Letizia para poder disfrutar de todas estas actividades.



Por último, para terminar con la agenda del día, está previsto que acudan al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía donde podrán disfrutar de grandes obras de artistas como Picasso, Dalí y Miró. Sin duda, un día lleno de actividades que ha servido para que estrechen lazos mientras la Cumbre de la OTAN se encuentra reunida en IFEMA, que reúne a cerca de 40 jefes de Estado y de Gobierno, coincidiendo con el 40 aniversario de la adhesión de España a la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

