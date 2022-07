La reina Letizia ha recuperado su actividad tras pasar unos días aislada por su positivo en covid. Un año más, ella y su marido el rey Felipe VI ha presidido la entrega de los Premios Nacionales de Cultura, que ha tenido lugar en el Museo del Prado de Madrid. Su majestad ha vuelto a reaparecer con mascarilla, ya que toda prevención es poca y al estar rodeada de mucha gente es lo más recomendable.

Estos galardones reconocen a diversas personalidades por su contribución al patrimonio cultural de España y en la edición de este año podemos encontrar un variado elenco de figuras. Para este acto, doña Letizia ha escogido un look muy adecuado para la ocasión, y sobre todo fresquito para las altas temperaturas que están arrasando en todo el país. Para esta cita, la reina ha repetido estilismo, en concreto se trata de un vestido que llevó en su último viaje a Cuba.

Para aguantar las altas temperaturas de la capital, la Reina Letizia se ha decantado por un vestido camisero de organza rosa de la firma Maje. Un modelo original, romántico y sobre todo fresco tanto por el color como por su tejido. Se trata de un vestido ajustado por la cintura, sin mangas y por encima de este, un sobrevestido camisero de organza transparente cerrado con cinturón.

¿Cómo ha combinado el look nuestra consorte? Pues como ya nos tiene acostumbrados: con un buen tacón del mismo color que el vestido, en concreto se tratan de unas mules rosas con tira de vinilo transparente de Steve Madden. Un calzado muy en tendencia, sobre todo en sandalias.

