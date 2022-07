La reina Letizia ha retomado de nuevo su agenda pública tras ocho días ausente. La monarca se vio obligada a cancelar algunos de los actos que tenía programados tras haber dado positivo en coronavirus. Un hecho que hizo que se perdiese una de sus citas más especiales del año, el acto de entrega de galardones de los Premios Internacionales de Periodismo, al que tuvo que acudir el rey Felipe VI en solitario. Ahora, ha reaparecido mostrando que ya se encuentra completamente recuperada.

El primer acto al que ha asistido tras superar dicha enfermedad ha sido el que se ha convocado con motivo de la V jornada sobre tratamiento informativo de la discapacidad en los medios de comunicación, para lo cual se ha desplazado hasta el Estadio Vallehermoso de Madrid. Un encuentro al que ha decidido asistir con un traje azul de lino que le sentaba de maravilla.

La reina Letizia se ha mostrado visiblemente feliz de poder retomar su agenda. Uno de los hechos que más han sorprendido ha sido que ha vuelto a recuperar la mascarilla para sus actos públicos, algo que desde hace un tiempo ya no hacía. De hecho, la última vez que pudimos verle fue durante la entrega de premios Princesa de Girona, donde apareció con un vestido de noche azul y sin rastro de dicha mascarilla.

Ahora, para su regreso ha decidido lucir un traje azul de lino que ya le hemos visto en otras ocasiones de Adolfo Domínguez. Un atuendo que ha combinado con una blusa blanca con escote de pico que ha llevado suelta, dandole un toque de lo más veraniego. En cuanto al calzado, la monarca se ha mostrado fiel a sus gustos luciendo una alpargatas en tono camel. Sin duda, un calzado de lo más cómodo del que no se separa durante los meses de verano.

Durante este acto se ha podido ver a la Reina muy interesada acercándose a hablar con todos los presentes. Un encuentro con el que ha dejado claro que ya se encuentra completamente recuperada y con el que retoma su agenda. De hecho, se espera que mañana se le vea junto al rey Felipe VI en la entrega de los Premios Nacionales de Cultura, en el Museo del Prado.

