Cuando todo parecía indicar que la Familia Real ya estaría disfrutando de sus 'vacaciones privadas', Felipe VI, su mujer y sus hijas han reaparecido por las calles de Palma, disfrutando de un tranquilo paseo, como unos turistas más. Se trataba de un acto fuera de la agenda oficial y de ahí que los looks por los que han optando, sean mucho más sencillos de los que llevan en actos institucionales. Mientras Letizia sorprendía con unos minishorts de rayas con los que presumía de piernas bronceadas y estilizadas, como ya lo hizo con el vestido de Zara que escogió para salir a cenar con sus hijas y la reina Sofía; sus hijas optaban por vestidos: el de la princesa Leonor, repetido, y el de la infanta Sofía, de estreno. Tres looks muy distintos aunque con algo en común: madre e hijas han optado por llevar alpargatas.

Letizia, con shorts y alpargatas planas

La mujer de Felipe VI ha optado por unos pantalones cortos con un toque marinero. De rayas azules y blancas, con un cinturón de las misma tela. Los ha combinado con una camisa fluída de manga larga, que llevaba remangada. Una vez más ha elegido las alpargatas, por su comodidad, pero en esta ocasión, completamente planas y cerradas. No faltó su bolso, que ya le habíamos visto en otras ocasiones, realizado en tela y con estampado ikat.

Gtres

Leonor recupera su vestido cruzado

La Princesa de Asturas llevaba un vestido cruzado rojo con estampado de flores en blanoc. Un modelo de manga corta y con volante en el bajo, de la firma Mango, que ya estrenó en 2021, también en Mallorca. Lo ha llevado con alpargatas de Macarena Shoes en color crudo; y a diferencia de su estreno en el que optó por recoger su pelo con trenzas, en esta ocasión, ha dejado su melena suelta.

Gtres

Sofía apuesta por un estreno de flores

La hija pequeña de los Reyes ha estrenado un vestido de manga corta con corte en la cadera. Un modelo de color caqui y con un estampado tropical. Ha completado su look con alpargatas de Macarena Shoes en dos tonos.

Gtres

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io