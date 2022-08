El calendario escolar de Leonor de Borbón 'retrasa' los premios Princesa de Asturias 2022. Después de disfrutar de unos vacaciones familiares en Mallorca, la hija mayor del rey Felipe VI y la reina Letizia cuenta los días para regresar a Gales y retomar sus estudios en el UWC Atlantic Collage donde, a partir del 26 de agosto, cursará Segundo de Bachillerato. Es un año muy importante para la hermana de Sofía de Borbón ya que es el último antes de acceder a la Universidad y los responsables del centro británico recomiendan que sus alumnos no se pierdan ninguna clase por lo que la ceremonia de los galardones que llevan su nombre se ha retrasado una semana. Normalmente, los premios Princesa de Asturias tienen lugar la tercera semana de octubre y la ceremonia de entrega se celebra en el teatro Campoamor de Oviedo ese viernes pero este 2022 se celebrará el viernes 28 de octubre coincidiendo con el inicio de las vacaciones escolares de Leonor, una semana más tarde de lo habitual.

En 2021, no hubo problema con la agenda escolar de la Princesa de Asturias, que en Palma disfrutó de una 'noche de chicas' con su abuela la reina Sofía, ya que inició su 'october break', como se conoce este periodo vacacional, el 19 de octubre y la entrega de premios se celebró el día 22. En 2022, sus vacaciones de otoño empiezan el 28 de octubre, el mismo día de la ceremonia, y todavía es una incógnita si podrá asistir al tradicional concierto del día anterior o a las audiencias que se ofrece a los galardonados en la misma mañana de los premios.



Gtres

En 2021, la agenda escolar de Leonor, que ha arrasado con los looks que ha lucido en Mallorca, no le permitió asistir al desfile militar del 12 de octubre y este año podría ser que tampoco pudiera asistir ya que cae entre semana y en Gales no es festivo. Donde seguro sí estará será en los premios Princesa de Asturias 2022, una cita ineludible en su agenda oficial y a la que acude arropada por su familia.