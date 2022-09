Victoria Federica nos preocupó a muchos hace sólo unos días cuando nos enteramos de que tenía que pasar por quirófano. En un primer momento no sabíamos muy bien qué le pasaba, pero finalmente pudimos conocer que se trataba de un fuerte dolor abdominal que podría ser peritonitis o apendicitis. Para evitar que fuese a más, la sobrina del rey Felipe VI tuvo que ser intervenida en el hospital el pasado 11 de septiembre, aunque ahora parece que se encuentra mucho mejor, porque ha vuelto a la vida pública como si nada.



La joven, de 22 años, celebraba su cumpleaños el pasado viernes 9 de septiembre y el sábado 10 acudía a una corrida de toros para apoyar a su amigo Andrés Roca Rey. Sin embargo, no terminaba bien la semana debido a su ingreso (con traslado en ambulancia incluido) ese mismo domingo por el fuerte dolor abdominal. Ahora, por fin, y tras la recuperación en casa, Victoria Federica ha retomado su agenda acudiendo a un acto de lo más 'cool': una fiesta organizada por la firma Loewe por el lanzamiento de sus nuevas fragancias, y era ella misma la que se encargaba de promocionar el evento en sus redes sociales con una foto en la que se le puede ver tan vivaracha como siempre:

Tan sólo ha pasado una semana desde que Victoria Federica pudiera irse a casa, que recibía el alta hospitalaria el pasado 15 de septiembre, mismo día del cumpleaños de su tía doña Letizia. De momento, ni ella ni su entorno han querido dar más detalles de su estancia en el hospital, aunque sí hemos sabido que amigos y familiares, como su primo Juan Urdangarín, han acudido a verla durante los 4 días que ha estado ingresada.

Sin duda, es una forma algo 'agridulce' de terminar un verano que ha sido de lo más intenso para la hija de la infanta Elena, que da sus primeros pasos como influencer y a la que hemos visto en bikini, en las playas de Ibiza, y viviendo su primer momento 'tierra trágame' en un photocall, al encontrarse a una invitada a la gala Starlite con el mismo vestido que ella.