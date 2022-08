No lo hubiéramos dicho en la vida, pero resulta que Victoria Federica ¡es fan de Belén Esteban! Parece que la sombra de 'Sálvame' es alargada, e incluso nuestros 'royals' saben quiénes son los colaboradores del longevo programa de las tardes de Telecinco, y es que la tele no entiende de clases, y nos hemos dado cuenta cuando hemos visto a Vic Fed en un vídeo haciéndose pasar por 'la princesa del pueblo' junto a su mejor amiga, Rocío Laffón, con una de sus míticas frases que ya se ha hecho viral.

"¿La gente cuando va a una despedida y a una boda qué bebe, Cola Cao? Pues yo no", decía Belén en su programa. Una frase que ha pasado a la posteridad de la historia de la televisión, y que ahora la sobrina de Felipe VI ha hecho suya en un divertido vídeo de Tik Tok que tiene ya más de 700.000 visualizaciones:

Este tipo de cosas son las que le han dado la vida a Belén Esteban en los últimos meses, y es que su recuperación tras su operación de tibia y peroné por una aparatosa caída en el plató de 'Sálvame' se le ha hecho muy larga (han sido 92 días de baja): quisieron imitar una prueba de 'Supervivientes' en la que debían colgarse de una barra, con tan mala suerte que Belén no pudo con su propio peso y cayó a plomo al suelo torciéndose también el tobillo. Ahora, sin embargo, Belén ha recuperado su vida y ha vuelto al trabajo.

Victoria Federica, por su parte, está consiguiendo hacerse un hueco en el mundo de la moda y de las influencers: es ya una cara que no puede faltar en cualquier 'sarao' que se precie, mientras marca tendencia y acapara portadas en prestigiosas revistas como la de la revista Elle el pasado mes de abril. Está claro que Victoria quiere dedicarse en cuerpo y alma a la profesión de creación de contenido, y está dispuesta a todo para conseguirlo.

