Jorge Bárcenas ha enfrentado su primera entrevista en medios de comunicación. El DJ, que también se ha pasado a las redes sociales, se ha confesado abiertamente a José Antonio Avilés en una nueva sección en 'Viva la vida', hablando de su situación sentimental y su relación con Victoria Federica por primera vez. Entre lágrimas en algunas ocasiones, el joven, que hasta ahora había sido muy celoso de su intimidad, se ha dejado ver en su lado más personal e íntimo. Tanto que se ha definido como "muy sencillo, ambicioso, amante de la música que, gracias a Dios está viviendo un sueño muy importante".

En la mayor parte de la entrevista, de larga duración, Jorge ha estado con un nudo en la garganta intentando explicar cómo de importante ha sido la relación con Victoria Federica para él, destacando que siempre ha estado ahí cuando lo ha necesitado convirtiéndose en una persona muy importante para él en los dos años que ha durado la relación sentimental que han mantenido. "¿Cuándo ha sido cuando más falta te ha hecho?", le ha preguntado Avilés, "Nunca", ha contestado Bárcenas seguro.

Getty Images

Aunque su relación le hizo saltar a los medios de comunicación, Jorge ha destacado que no es algo que le haya cambiado: "lo peor es que mis amigos se ponen muy nerviosos y no quiero que estén tensos". Además también ha mandado una pulla a los medios que han informado sobre él estos meses: "Los medios de comunicación creo que a veces deberían contrastar sus informaciones. A nadie le gusta que le desprestigien sin conocimiento". Durante la entrevista, además, ha destacado que es muy romántico y dado a llevarse bien con quienes fueron parte de su vida aunque no ha pensado en dar una segunda oportunidad a ninguna relación. "La gente se puede equivocar, hay que perdonar y ser mejor persona cada día; y si está ahí, mejor".

La pareja parecía de lo más sólida, dando muestras de cariño en redes sociales desde mayo de 2020, dejándose ver por las calles de Madrid de la mano y llegando a posar juntos en eventos sociales. Sin embargo, 2022 comenzó con rumores de ruptura que se afanaron en acallar pero que pronto se confirmaron. Ahora, Bárcenas se mantiene en el mundo de la música, los festivales y disfrutando de sus bolos como DJ, mientras que Victoria Federica apuesta por madrugar para disfrutar de los toros o viajar a la Feria de Abril. Dos culturas y mundos diferentes que parecen haber chocado sin un final feliz.

