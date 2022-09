La reina Letizia se despide de Nueva York con esta falda en tendencia

La reina Letizia se encuentra en Nueva York cumpliendo con sus obligaciones de su agenda oficial. Este miércoles es el último día de la reina en tierras neoyorkinas y su jornada centrada en la lucha contra el cáncer está siendo muy intensa. Sobre las 10.00 horas (local), doña Letizia se reunía con varios investigadores españoles en materia de lucha contra el cáncer para más tarde acudir al acto central del "Día Mundial de la Investigación en Cáncer". Con este acontecimiento, la AECC pretende promover un movimiento global por la investigación en cáncer con el fin de acelerar los avances en la investigación en cáncer e incrementar el conocimiento por la sociedad sobre el valor y el impacto del esfuerzo investigador.

La maleta de doña Letizia ha sido siempre perfectamente pensada y acertada, y para este viaje no iba a ser menos. Si ayer ya la veíamos de blanco y más tarde de rojo, este miércoles volvía a apostar por un conjunto blanco dando una oportunidad todavía al buen tiempo. Se prevé que la reina se reencuentre con la mujer del presidente de EE.UU, Jill Biden, y no ha dudado en escoger sus mejores estilismos. El tercer look que le vemos en Nueva York se trata de un vestido camisero en el que combina una falda midi plisada con una camisa de seda a juego con puños ajustado. Las faldas plisadas es una prenda en tendencia de este otoño 2022/2023, y la reina siempre está a la última en moda.

Al look tan sencillo que hace que todavía presuma de bronceado, doña Letizia le ha

añadido un cinturón que encaja perfectamente con las dos prendas. Para esta convocatoria, la mujer del rey Felipe VI se ha decantado por el pelo suelto, maquillaje suave, destacando unos pendientes en forma de aro de la firma Bulgari.