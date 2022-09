La reina Letizia, como muchos de nosotros, también ha vivido esos momentos incómodos que preferiría no recordar (o que fuesen recordados). Pero, diferenciando entre los de ella y los nuestros, los de la mujer de Felipe VI han sido captados por las cámaras y han dado para cientos de titulares. Situaciones 'tierra trágame' que ya tienen hasta 'aniversario' en los medios: no hay 1 de abril (desde 2018) que no se recuerde el encontronazo que tuvieron Letizia y la reina emérita tras la tradicional Misa de Pascua en Palma de Mallorca. Un gesto que estuvo lleno de reproches.

Letizia llegó a la monarquía como 'la princesa rebelde'. Su carácter espontáneo la hicieron 'meter la pata' en algunas ocasiones. ¿La primera? En 2003, en su rueda de prensa con los medios tras su compromiso con el por entonces príncipe de Asturias, al que cortó en seco. Un error de protocolo, como cuando fue captada con su móvil en la mano durante el Día de la Hispanidad de 2017. Otros momentos se los ha 'encontrado': como el día que hizo la 'cobra' a su marido (en 2012) porque no se esperaba el beso de este o cuando, más recientemete, en mayo de 2022, cuando coincidió en un acto con el mismo vestido que otras de las asistentes (algo que se tomó con humor). Y hablando de los estilismos de Letizia, dicen que a la Reina no le gusta que cuando acude a un acto solo se hable de su looks, pero es que -sin querer o queriendo- da pie a ello: como el día que se le transparentó su ropa interior.

Haga o no haga, lo cierto, es que sus gestos son mirados con lupa. Solo hay que ver el revuelo que se formó en redes cuando la Reina no se santiguó durante la misa de ofrenda al Apóstol en la Catedral de Santiago de Compostela en julio de 2022. Se generó un gran debate, sobre todos aquellos que lo consideraban como "una falta de respeto". Lejos de contestar y dar una versión oficial, desde Casa Real prefieren mantenerse al margen de estas polémicas.



Repasamos algunos de estos momentos 'tierra trágame' (buscados o entontrados) de la reina Letizia.