La princesa Leonor está sorprendiendo, y para bien, con las elecciones de sus looks en los Premios Princesa de Asturias, y es que este año, los primeros sin mascarilla tras la pandemia, se puede ver que la joven, que cumple 17 años el próximo 31 de octubre, ha dado un vuelco a su estilo: en los últimos actos a los que ha asistido ha empezado a optar por llevar tacones, ha querido corregir su sonrisa con unos brackets y además su estilo se va puliendo con la elección de sus looks. Su traje fucsia en el acto de apertura de los premios ha levantado muchos cumplidos, y su segundo estilismo no ha sido menos.



Esta mañana de 28 de octubre, Leonor -que se reunía en audiencia junto a sus padres y su hermana con los galardonados, los premiados con las Medallas de Asturias 2022 y con los mejores estudiantes de 2021 la Universidad de Oviedo-, volvía a impresionar con un look, discreto y sencillo a la par que elegante: un conjunto de dos piezas de chaqueta y minifalda firmado por Carolina Herrera, de tweed en negro y blanco, con botones en dorado y detalles con el logo de la firma en los bolsillos de la chaqueta. Lo complementó todo con unos sencillos salones de tacón en negro, pero decidió no llevar ningún accesorio. Un look clásico y atemporal que, sin duda, podrá repetir en otra ocasión como hace su madre, la reina Letizia, muy fan de reutilizar sus prendas.

Gtres

Durante este acto, la princesa ha coincidido en los colores 'black&white' que su madre y su hermana escogían para sus respectivos looks, que en sus casos optaban por vestidos: la Reina reutilizaba un look de la marca Cherubina que ya se había puesto anteriormente, mientras que la infanta Sofía confiaba en Hugo Boss con un vestido de corte asimétrico.